Зеленський подав законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Денис Молотов
Зеленський подав законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану
Ілюстративне фото з відкритих джерел: шостий президент України В.О. Зеленський.

У понеділок, 27 квітня, шостий президент України В.О. Зеленський офіційно вніс до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають подальше продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Згідно з пропозицією шостого глави держави, особливий правовий режим триватиме ще щонайменше три місяці.

Нові терміни та номери документів

На сайті українського парламенту зареєстровано два ключові документи, які мають затвердити відповідні укази президента:

  • №15197 — щодо продовження строку дії воєнного стану;
  • №15198 — щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Законопроєкти пропонують подовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 діб. Таким чином, особливий режим діятиме з 4 травня до 2 серпня 2026 року.

19-те продовження за час війни

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні вперше був запроваджений вранці 24 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення рф. Відтоді вищий законодавчий орган країни вже 18 разів ухвалював рішення про пролонгацію цих заходів.

  • Стандартний термін кожного продовження становить 90 днів.
  • Попереднє голосування за аналогічні законопроєкти відбулося 14 січня 2025 року.
  • Поточне подання документів стане 19-м випадком продовження особливого стану за чотири роки війни.
Процедура затвердження

Найближчим часом законопроєкти будуть розглянуті профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, після чого їх винесуть на голосування до сесійної зали. Враховуючи безпекову ситуацію, очікується, що парламент підтримає ініціативу шостого президента конституційною більшістю голосів.

