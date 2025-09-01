Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали

Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про затримання підозрюваного у резонансному вбивстві народного депутата Верховної Ради та ексспікера Андрія Парубія. Заяву глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія», – зазначив Зеленський.

Він додав, що на цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Він наголосив, що суспільство повинне отримати повну інформацію щодо цієї справи. Для цього глава держави доручив правоохоронцям оперативно представити деталі розслідування. Окремо Зеленський подякував Службі безпеки України та Національній поліції за професійно проведену операцію та підкреслив важливість з’ясування всіх обставин трагедії.

У СБУ повідомили, що затримання відбулося у Хмельницькій області. За версією слідства, підозрюваний ретельно готував напад: заздалегідь стежив за пересуваннями народного депутата, вивчав його маршрути, складав план нападу і навіть підготував шлях для втечі.

📢 «Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин – затримати», – йдеться у повідомленні спецслужби.

☝️ Нагадаємо, трагедія сталася у Львові, де невідомий здійснив кілька пострілів по Андрію Парубію. Від отриманих поранень депутат загинув. Нападник утік з місця події, через що у місті запровадили спеціальну операцію «Сирена». Згодом в соцмережах оприлюднили фото й відео, зафіксовані камерами спостереження, на яких видно момент злочину та ймовірного виконавця.