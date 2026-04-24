Окупанти атакували «шахедами» Балаклію, є жертви

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Балаклію / Харківська область / Обласна прокуратура / 24.04.2026

Окупаційні російські війська атакували Балаклію чотирма ударними дронами типу «Shahed», внаслідок чого загинули двоє людей, ще є постраждалі. Про це 24 квітня повідомила Харківська обласна прокуратура.

📢 «Один із БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Загинула жінка. В авто неподалік місця влучання загинув чоловік», – зазначили в прокуратурі.

За попередніми даними, поранення дістали двоє працівників комунальної служби — чоловік і жінка.

Удар також спричинив пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, автомобілів, а також будівлі ліцею.

У ДСНС України повідомили, що рятувальники ліквідували три осередки пожеж на різних локаціях. До робіт були залучені оперативні підрозділи, сапери, медики та правоохоронці.

☝️ За фактом атаки відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські сили здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши дві балістичні ракети та понад сотню ударних безпілотників. Основний удар припав на Одесу, де, за останніми даними, загинули двоє людей і ще 15 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

