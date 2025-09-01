СБУ: у вбивстві Парубія виявлено “російський слід”

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про наявність російського сліду у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Про це стало відомо у понеділок, 1 вересня, під час першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером.

За даними СБУ, злочин має ознаки замовного характеру, а оперативна інформація свідчить про можливу причетність російських спецслужб до організації нападу. Начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко заявив:

📢 «Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази».

Нагадаємо, що у ніч на 1 вересня затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві Парубія. Його дії кваліфіковано за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що підозрюваний «мав певні обставини», що вплинули на його дії.

За інформацією ЗМІ, протягом року він нібито піддавався тиску з боку росіян, які шантажували його даними про сина, що зник безвісти на війні.

Ця інформація свідчить про складність розслідування та можливий міжнародний аспект справи. Правоохоронні органи продовжують роботу над встановленням всіх причетних осіб і підтвердженням отриманих даних, а також над збором доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.