30 Серпня, 2025
У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

Денис Молотов
Денис Молотов
У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

30 серпня у Львові трагічно загинув Андрій Парубій, колишній голова Верховної Ради України та відомий політичний діяч. Інцидент стався у Франківському районі міста, де невідомий відкрив стрілянину серед білого дня. Про подію офіційно повідомила Національна поліція України.

📢 «Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За попередньою інформацією, стрілець зробив вісім пострілів, після чого сховав пістолет у сумку та зник. Очевидці кажуть, що нападник був замаскований під кур’єра. Зараз правоохоронці разом зі співробітниками СБУ проводять розслідування та встановлюють особу злочинця і його місцезнаходження.

На трагічну новину відреагував шостий президент України Володимир Зеленський. У своїй заяві він підкреслив, що правоохоронні органи залучили всі ресурси для розслідування вбивства та пошуку нападника.

📢 «Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – наголосив глава держави.

Андрій Парубій був однією з помітних постатей української політики. У 2016–2019 роках він обіймав посаду голови Верховної Ради, активно займався питаннями оборони та безпеки.

