Вівторок, 2 Грудня, 2025
ССО завдали точного удару по місцю запуску росіянами «шахедів»

Денис Молотов
ССО завдали точного удару по місцю запуску росіянами «шахедів»

У ніч на 28 листопада українські спецпризначенці Сил спеціальних операцій (ССО) здійснили удар по району зберігання та запуску ударних дронів типу «шахед» поблизу мису Чауда на тимчасово окупованій території Криму. Про проведення операції повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, оприлюднивши відео удару на своєму YouTube-каналі.

Як зазначають у ССО, російські війська регулярно використовували цю ділянку південного узбережжя Криму для запуску ударних безпілотників по об’єктах критичної інфраструктури України. Знищення цього району позбавляє ворога одного з майданчиків, який він систематично застосовував для атак.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що українські підрозділи продовжують проводити асиметричні дії, спрямовані на підрив наступальних можливостей російської армії. Такі операції обмежують здатність росіян здійснювати удари по цивільних об’єктах на території України.

Як повідомлялося раніше, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ліквідували групу російських окупантів. Загарбники намагалися встановити свій прапор на одній із будівель у Вовчанську Харківської області.

Крім того, у Збройних силах України спростували поширені російськими джерелами фейки щодо просування окупаційних сил на лівому березі Вовчанська.

👉 Також нагадаємо, що загроза в ніч перед 10 вересня, коли російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, виявилася значно небезпечнішою, ніж вважали до цього.

