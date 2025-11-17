Дрони рф над Польщею були оснащені вибухівкою

Загроза в ніч перед 10 вересня, коли російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, виявилася значно небезпечнішою, ніж вважали до цього. Про це повідомив у коментарі RMF24 польський генерал-лейтенант Мацей Кліш, підкресливши, що характер порушення кордону був набагато серйознішим.

За словами військового, частина російських дронів, включно з тими, що застосовувалися як приманки для перевантаження системи протиповітряної оборони, фактично мала на борту вибухові пристрої.

📢 «Твердження, що це були картонні та паперові об’єкти, не є цілком правдивим», — наголосив Кліш.

☝️ Генерал уточнив, що у вересні реальна загроза для Польщі з боку російських апаратів була значною. Адже дрони рф не лише перетинали кордон, а й виконували маневри, які вимагали негайної реакції сил ППО.

За офіційними даними, у ніч проти 10 вересня росія запустила понад 20 безпілотників у повітряний простір Польщі. Частину з них вдалося збити, однак деякі апарати здійснили глибоке проникнення в повітряний простір країни. Це викликало хвилю стурбованості та занепокоєння з боку низки країн ЄС. Загалом, як повідомлялося, зафіксовано 19 випадків порушення повітряних рубежів Польщі російськими дронами.