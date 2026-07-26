Понад 100 дітей Лисичанської громади відправилися на літнє оздоровлення

Протягом липня програмами оздоровлення дітей та літнього відпочинку вдалося охопити 119 юних мешканців Лисичанської громади. Діти відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек», санаторії «Карпати», а також брали участь у програмі закордонного оздоровлення. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Вісім дітей вирушили до «Артеку»

Днями восьмеро дітей із Лисичанської громади розпочали 21-денний відпочинок у Міжнародному дитячому центрі «Артек». Серед учасників зміни:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

двоє дітей учасників бойових дій.

Вони приєдналися до сьомої оздоровчої зміни «Форум ініціатив, які врятують світ “Молодь дії”», яка триватиме до 10 серпня.

Як зазначається, безоплатне оздоровлення в «Артеку» за державною програмою доступне для дітей пільгових категорій упродовж усього року. Ознайомитися з графіками заїздів можна за 👉 посиланням. https://tinyurl.com/n377fckp.

Які програми оздоровлення діяли у липні

Загалом у липні різними програмами відпочинку та оздоровлення було охоплено 119 дітей Лисичанської громади. Зокрема:

14 дітей відпочивали в таборах «Артеку» на Київщині та Закарпатті під час шостої оздоровчої зміни;

84 дитини провели два тижні у санаторії «Карпати» за кошти місцевого бюджету. Під час відпочинку вони перебували на природі, відвідували басейн і брали участь у різноманітних заходах;

12 дітей долучилися до програми закордонного відпочинку, реалізованої за сприяння Луганської обласної державної адміністрації та підтримки міжнародних партнерів.

Окрім цього, родина загиблого захисника взяла участь у тижневій програмі психологічної підтримки на базі відпочинку «Чорна гора» у Закарпатській області.

Куди звертатися з питань оздоровлення дітей

Жителі Лисичанської громади, які потребують консультацій щодо оздоровлення та відпочинку дітей, можуть звернутися до управління соціального захисту населення.

☎️Контактні телефони:

+380 99 273 12 56

+380 50 982 08 74

📌 Також нагадаємо, що Попаснянська міська військова адміністрація (МВА) реалізувала чергову програму оздоровлення та психологічної підтримки для підростаючого покоління Луганщини.