ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США розглядають скасування санкцій на транзитну іранську нафту

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Санкції на нафту іранського походження можуть бути частково скасовані Сполученими Штатами. Вказано, що це стосується обсягів, які вже перебувають у транзиті. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business.

Таке рішення розглядається на тлі різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого військовими діями США та Ізраїлю проти Ірану. За словами Бессента, цей крок може додатково вивести на світовий ринок близько 140 мільйонів барелів нафти.

📢 «Це приблизно від 10 днів до двох тижнів поставок, які іранці виштовхували на ринок і які б усі пішли до Китаю. По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти іранців, щоб утримати ціни на низькому рівні протягом наступних 10 або 14 днів, поки ми продовжуємо цю кампанію», – зазначив міністр.

☝️ Він також підкреслив, що під час дії санкцій Китай закуповував понад 90% іранської нафти, отримуючи її зі значними знижками.

📢 «Коли ми, як і плануємо, скасуємо санкції щодо іранської нафти, її ціна підніметься до ринкового рівня, і вона потрапить не лише до Китаю. Вона може надійти до Малайзії, Сінгапуру, Індонезії, Японії та Індії, які поводилися в цьому питанні відповідально», – додав Бессент.

Ініціатива вже викликала критику з боку американських політиків. Зокрема, сенатор-демократ Енді Кім різко висловився щодо дій адміністрації Дональд Трамп.

📢 «Трамп активно наповнює кишені путіна та іранського режиму, але забирає гроші в американських сімей через підвищення цін на бензин та продукти харчування. Який же це абсолютний безлад».

Раніше цього місяця США вже тимчасово послабили обмеження щодо російської нафти. До 11 квітня було дозволено продаж сировини, яка вже перебувала у морському транспортуванні. За оцінками Мінфіну, це дало змогу додатково поставити на ринок близько 130 мільйонів барелів.

Крім того, Міністерство фінансів США пом’якшило санкції щодо експорту нафти з Венесуели, пояснюючи це необхідністю збільшити глобальні поставки на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

👉 Також нагадаємо, що нафта за $150 стала реальністю для окремих регіонів світу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип