Нафта по $150: ціни на сировину злетіли в окремих країнах

Нафта за $150 стала реальністю для окремих регіонів світу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Через порушення логістики та блокування ключових маршрутів постачання вартість найближчих партій сировини різко підскочила, повідомляє Financial Times у четвер, 19 березня.

За даними Argus Media, у вівторок барель нафти в Омані, порти якого розташовані поза зоною блокади Ормузької протоки та мають прямий вихід до океану, торгувався майже по $154. Це демонструє суттєвий розрив між цінами на фізичні постачання та біржовими котируваннями.

Наразі ринок ф’ючерсів і реальний сектор працюють у різних площинах. Контракти на північноморську Brent і американську WTI передбачають постачання у травні. Це період, коли учасники ринку розраховують на стабілізацію ситуації в районі Ормузької протоки. Водночас реальні поставки нафти «тут і зараз» дорожчають через дефіцит сировини.

📢 «Ціни на негайні постачання зростають через фізичну нестачу сировини», — зазначив головний економіст Argus Media Девід Файф.

На цьому тлі премії за сорти нафти, схожі за характеристиками з близькосхідними, досягли історичних максимумів. Йдеться про ресурси з Норвегії, Алжиру, Лівії та Казахстану, за які покупці змушені доплачувати від $5 до майже $15 за барель понад базову ціну Brent.

Експерти наголошують, що різниця у властивостях сировини ускладнює заміщення. Легкі та низькосірчисті сорти, такі як Brent і WTI, не можуть повною мірою компенсувати важчі близькосхідні нафти, які традиційно використовують азійські нафтопереробні заводи.

📢 «Замінити ці сорти у достатніх обсягах неможливо», — пояснив керівник аналітичного напрямку з Азіатсько-Тихоокеанського регіону у Vortexa Іван Метьюз.

Додатковим індикатором кризи стає ринок нафтопродуктів. Зокрема, ціна на еталонний північноморський контракт на дизель коштує вже понад $180 за барель — це максимум майже за чотири роки.

📢 «Очевидно, що війна перейшла у фазу, коли під удари потрапляє енергетична інфраструктура. Це означає подальше зростання цін на енергоносії найближчими днями», — заявив головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Раніше після початку бойових дій в Ірані ціна Brent різко підскочила майже до $120 за барель. Згодом тимчасово знизившись нижче $100. Однак із новою хвилею ескалації котирування знову почали впевнено зростати.

☝️ Таким чином, нафта $150 вже не виглядає короткостроковим сплеском, а сигналізує про системну кризу постачання, яка може вплинути на глобальні енергетичні ринки найближчим часом.