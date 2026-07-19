На Харківщині рф вдарила по поштовому терміналу, є загиблі та десятки поранених

У неділю вдень, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харківської області. Ворог поцілив ракетою безпосередньо у будівлю поштового термінала, розташованого в передмісті обласного центру. На місці влучання виникли значні руйнування. Інформація про кількість жертв та поранених оновлювалася щогодини в міру розбору завалів. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубов.

📢 «За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 – постраждали», – зазначив начальник ОВА.

Згодом рятувальні та медичні служби зафіксували стрімке зростання кількості травмованих громадян, які перебували на підприємстві та поблизу нього. Голова ОВА повідомив про госпіталізацію поранених:

📢 «Наразі 19 постраждалих внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова. 13 людей перебувають в лікарнях. Всі проходять ретельні обстеження та отримують висококваліфіковану медичну допомогу».

Усі екстрені та комунальні служби міста й області були негайно переведені у посилений режим роботи для швидкої ліквідації наслідків вибуху.

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Оновлені дані про наслідки атаки на цивільний об’єкт

За фінальними даними правоохоронців та ОВА, російський ракетний удар призвів до непоправних людських втрат та значної кількості травмованих.

Офіційні підсумки рятувальної операції:

Загиблі: внаслідок вибуху ракети загинули троє мирних працівників термінала — чоловіки віком 24, 45 та 62 років.

внаслідок вибуху ракети загинули троє мирних працівників термінала — чоловіки віком 24, 45 та 62 років. Поранені: загальна кількість постраждалих досягла 20 людей . Вони зазнали травм, осколкових поранень та контузій різного ступеня важкості.

загальна кількість постраждалих досягла . Вони зазнали травм, осколкових поранень та контузій різного ступеня важкості. Важкі пацієнти: троє поранених наразі перебувають у критичному стані, лікарі ведуть боротьбу за їхнє життя в реанімаційних відділеннях.

Наразі спеціальні підрозділи поліції, медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС завершують детальний покроковий обхід території комплексу. Головна мета — виключити наявність інших людей під зруйнованими залізобетонними конструкціями. Ліквідація пожежі та розбір уламків суттєво ускладнюються через високий ризик повторних ракетних ударів з боку ворога.

Масована повітряна кампанія проти України

Цей денний обстріл передмістя став продовженням масштабної повітряної агресії росії. Напередодні окупаційні війська скинули на житлові квартали Харкова п’ять важких керованих авіабомб (КАБів).

Крім того, у ніч на 19 липня 2026 року росія здійснила найпотужнішу від початку війни комбіновану атаку на українські міста. Усього в повітряному просторі зафіксували 166 засобів нападу (БпЛА та ракети різних типів).

Головним вектором цього нічного удару став Київ, по якому випустили понад 40 балістичних ракет. Більшість ворожих повітряних цілей (здебільшого ударні БпЛА) силам протиповітряної оборони України вдалося успішно ліквідувати. Найважчих інфраструктурних руйнувань зазнав приміський Бучанський район, де ворожа балістична ракета влучила у великий цивільний промисловий об’єкт.