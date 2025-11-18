США підготували двопартійний санкційний пакет проти рф

У США готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на росію. Його схвалив президент Дональд Трамп, що робить санкції США головним інструментом нового етапу політичного впливу на кремль. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X (колишній Twitter) у понеділок, 17 листопада.

За словами Грема, підготовлений документ значно розширює можливості американської адміністрації для впливу на ситуацію в Україні та на держави, які продовжують співпрацювати з рф.

📢 «Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів. Також чинити тиск як на самого путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті», – заявив він.

☝️ Новий законопроєкт передбачає можливість застосування вторинних санкцій і тарифів щодо держав та компаній, які продовжують закуповувати російські енергоносії за заниженими цінами. Тим самим вони продовжують підтримувати фінансування війни росії проти України.

Сенатор наголосив, що попередні обмеження, запроваджені адміністрацією Трампа проти двох найбільших російських нафтових компаній, продемонстрували ефективність і дали змогу суттєво скоротити фінансові потоки, які кремль спрямовує на військові операції.

📢 «Попередні санкції вже показали результат. Новий пакет допоможе посилити тиск на рф і створити умови для завершення війни справедливим та остаточним рішенням», – підкреслив Грем.

Нагадаємо, 23 жовтня США запровадили санкції проти «Ронєфті» і «Лукойлу», двох ключових російських нафтових компаній. Після цього російська нафтова галузь почала відчувати суттєві труднощі, що ще раз підкреслює ефективність механізму, який формують санкції США.