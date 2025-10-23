Четвер, 23 Жовтня, 2025
США запровадили нові санкції проти росії

Денис Молотов
Сполучені Штати 22 жовтня оголосили про введення нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснєфті» та «Лукойлу», закликавши кремль якнайшвидше погодитися на припинення бойових дій. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

В обґрунтуванні зазначається, що санкції запроваджено відповідно до президентського указу №14024 через діяльність компаній у російському енергетичному секторі, який залишається головним джерелом фінансування війни.

Під обмеження потрапили також 30 дочірніх структур «Роснєфті» та «Лукойлу». Відтепер усі компанії, у яких ці гіганти володіють 50% або більше, безпосередньо чи опосередковано, підлягатимуть блокуванню навіть без окремого внесення до списку санкцій.

☝️ У Мінфіні США наголосили, що нові обмеження стали реакцією на відсутність з боку москви реальної готовності до мирного врегулювання.

📢 «Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами OFAC запроваджує додаткові санкції проти росії через її небажання демонструвати серйозну відданість мирному процесу для припинення війни в Україні», — йдеться у заяві.

За словами американських посадовців, ці кроки спрямовані на посилення економічного тиску на російський енергетичний сектор. Це повинно суттєво ускладнити кремлю доступ до коштів для фінансування бойових дій і стабілізації ослабленої економіки.

📢 «Настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. Оскільки президент володимир путін відмовляється припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, які фінансують воєнну машину кремля. Ми готові до подальших дій, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Дональда Трампа з припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Міністерство підкреслило, що тривалий мир можливий лише за умови готовності росії до конструктивних переговорів. Також в США пообіцяли й надалі використовувати всі доступні інструменти, щоб сприяти цьому процесу.

ℹ️ Для довідки:
  • «Роснєфть» — державна енергетична компанія, яка займається розвідкою, видобутком, переробкою, транспортуванням і реалізацією нафти, газу та нафтопродуктів.
  • «Лукойл» — одна з найбільших приватних компаній рф, що веде аналогічну діяльність у росії та за її межами.

👉 Нагадаємо, того ж дня, 22 жовтня, Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти росії за агресію проти України.

Раніше сенатор-республіканець Джон Тьюн повідомив, що розгляд нового законопроєкту про санкції у Сенаті США буде відкладено щонайменше до проведення запланованого саміту президента Дональда Трампа з диктатором владіміром путіним.

