ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нічна атака рф по Україні: ППО збила більшість безпілотників

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО.

Окупаційна російська армія у ніч на 15 квітня здійснила чергову масштабну повітряну атаку по Україні. Ворог застосував балістичні ракети та сотні ударних безпілотників. Основний удар противника був спрямований одночасно з кількох напрямків, однак більшість цілей вдалося нейтралізувати силам протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За офіційними даними, ворог випустив три балістичні ракети типу «Іскандер-М» із території Ростовської області рф, а також 324 ударні безпілотники різних типів. Серед них — дрони «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інші, причому близько 250 із загальної кількості становили саме ударні «шахеди».

До відбиття атаки були залучені всі компоненти системи ППО: бойова авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ).

☝️ Станом на 07:00 українські захисники знищили або подавили 309 ворожих дронів у різних регіонах країни — на півночі, півдні, сході та в центрі.

Фото ілюстративне: Повітряні Сили ЗСУ / 15.04.2026

Водночас уникнути влучань повністю не вдалося.

💥 Зафіксовано удари балістичних ракет і 13 ударних безпілотників по дев’яти локаціях. Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали ще на десяти об’єктах.

У Повітряних силах наголосили, що атака не завершена — в повітряному просторі України на ранок залишались ворожі дрони.

⚠️ Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

📌 Нагадаємо, раніше радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов повідомляв, що російські війська почали застосовувати модернізовані керовані дрони-камікадзе для атак на українські мобільні вогневі групи під час їхньої роботи по повітряних цілях.

  • Також стало відомо, що атаки російських дронів на Херсон призвели до загибелі двох чоловіків у Дніпровському районі міста.
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип