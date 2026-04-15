ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Херсоні росіяни вбили двох водіїв: наслідки ворожих атак

Денис Молотов
Фото ілюстративне: наслідки попередніх російських атак на цивільний транспорт у Херсоні / ДСНС Херсонської області.

Атаки російських дронів на Херсон призвели до загибелі двох чоловіків у Дніпровському районі міста. Про це 15 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його словами, чоловіки отримали смертельні поранення внаслідок ударів російських безпілотників по цивільних автомобілях.

📢 «Вони дістали смертельні травми внаслідок ударів ворожих безпілотників по автівках. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих», — зазначив він. Водночас триває уточнення всіх обставин трагедії, а на місцях працюють профільні служби.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня російські війська скинули вибуховий пристрій із дрона на одну з вулиць Херсона. У результаті загинула 89-річна жінка, ще один чоловік віком 52 роки дістав поранення.

Крім того, окупанти завдали удару безпілотником типу «Молнія» по лікарні в обласному центрі. Внаслідок цієї атаки постраждали четверо медичних працівників.

Оперативна інформація

☝️ Протягом останньої доби, з 06:00 14 квітня до 06:00 15 квітня, атаки дронів на Херсон та інші види обстрілів охопили значну частину регіону.

Під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів, серед яких Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Надіївка, Незламне, Новодмитрівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Велика Олександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам’янка, Новорайськ, Осокорівка, Милове, Веселе та безпосередньо Херсон.

💥 Російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури — магазину, адміністративної будівлі, газопроводу, господарських споруд, гаража та автомобілів.

За уточненими даними, внаслідок російської агресії протягом доби ще одна людина загинула, 13 громадян дістали поранення.

Місцева влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, за можливості, евакуюватися до більш безпечних районів. Для цього працює обласний контакт-центр:

☎️0800 101 102 та 0800 330 951.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 14 квітня, на фронті сталось 212 бойових зіткнень. Ворог застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип