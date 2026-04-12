Парламентські вибори в Угорщині: рекордна явка

Денис Молотов
Жінки в традиційному угорському вбранні голосують на виборах. Архівне фото

В Угорщині у неділю, 12 квітня, стартувало голосування на парламентських виборах, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни. Про це повідомляє BBC.

Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за місцевим часом у Будапешт і працюватимуть до 19:00. У перегонах беруть участь п’ять політичних сил, однак головна боротьба розгортається між правлячою партією «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном та опозиційною партією «Тиса», яку очолює Петер Мадяр.

Мадяр, який раніше був союзником Орбана, перейшов в опозицію лише у 2024 році. За даними незалежних соціологічних досліджень, він має високі шанси на перемогу.

Виборча система Угорщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / @oleksiihoncharenko / Telegram / 12.04.2026

📊 Виборча система країни передбачає розподіл 199 депутатських мандатів: 106 обираються в одномандатних округах, інші – за партійними списками. Для проходження до парламенту політичні сили повинні подолати 5% бар’єр. Офіційні результати мають оголосити до 18 квітня.

Напередодні голосування провладні структури розраховували на збереження більшості партії «Фідес», тоді як опозиція очікує зміни політичного курсу.

Ілюстративне фото з відкритих джерел / @oleksiihoncharenko / Telegram / 12.04.2026

Передвиборча кампанія значною мірою будувалася навколо теми війни в Україні. У матеріалах агітації з’являлися зображення Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн із критичними підписами.

Офіційний Будапешт під час кампанії неодноразово заявляв, що Київ і Брюссель нібито намагаються втягнути країну у війну, а також попереджав про можливі загрози для енергетичної інфраструктури.

Народний депутат України Олексій Гончаренко, який перебуває в Угорщині як спостерігач, повідомив про високу явку:

📢 «Рекордна явка на угорських виборах — вже майже 40% виборців віддали свій голос. У абсолютних цифрах це майже 3 мільйони угорців! Для порівняння — на минулих виборах загальна явка склала 69,6%, а кількість голосуючих була близько 6 мільйонів!».

Нагадаємо, напередодні виборів до Угорщини прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс, який висловив підтримку Орбану. Також Дональд Трамп заявив про можливе економічне зростання Угорщини у разі перемоги чинної влади.

📍Також стало відомо, що переговори США та Ірану зайшли у глухий кут через Ормузьку протоку, яка стала ключовим каменем спотикання у спробах досягти домовленостей.

