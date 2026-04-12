Парламентські вибори в Угорщині: рекордна явка

В Угорщині у неділю, 12 квітня, стартувало голосування на парламентських виборах, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни. Про це повідомляє BBC.

Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за місцевим часом у Будапешт і працюватимуть до 19:00. У перегонах беруть участь п’ять політичних сил, однак головна боротьба розгортається між правлячою партією «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном та опозиційною партією «Тиса», яку очолює Петер Мадяр.

Мадяр, який раніше був союзником Орбана, перейшов в опозицію лише у 2024 році. За даними незалежних соціологічних досліджень, він має високі шанси на перемогу.

Виборча система Угорщини

📊 Виборча система країни передбачає розподіл 199 депутатських мандатів: 106 обираються в одномандатних округах, інші – за партійними списками. Для проходження до парламенту політичні сили повинні подолати 5% бар’єр. Офіційні результати мають оголосити до 18 квітня.

Напередодні голосування провладні структури розраховували на збереження більшості партії «Фідес», тоді як опозиція очікує зміни політичного курсу.

Передвиборча кампанія значною мірою будувалася навколо теми війни в Україні. У матеріалах агітації з’являлися зображення Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн із критичними підписами.

Офіційний Будапешт під час кампанії неодноразово заявляв, що Київ і Брюссель нібито намагаються втягнути країну у війну, а також попереджав про можливі загрози для енергетичної інфраструктури.

Народний депутат України Олексій Гончаренко, який перебуває в Угорщині як спостерігач, повідомив про високу явку:

📢 «Рекордна явка на угорських виборах — вже майже 40% виборців віддали свій голос. У абсолютних цифрах це майже 3 мільйони угорців! Для порівняння — на минулих виборах загальна явка склала 69,6%, а кількість голосуючих була близько 6 мільйонів!».

Нагадаємо, напередодні виборів до Угорщини прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс, який висловив підтримку Орбану. Також Дональд Трамп заявив про можливе економічне зростання Угорщини у разі перемоги чинної влади.

