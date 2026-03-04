Списані електростанції Європи допоможуть відновити енергосистему України

Україна отримуватиме обладнання зі списаних електростанцій у Європі для відновлення своїх ТЕЦ і ТЕС. Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив на своєму Telegram-каналі у вівторок, 3 березня.

За його словами, обладнання ТЕЦ ТЕС стане доступним завдяки домовленостям, досягнутим під час попереднього енергетичного засідання за участю міжнародних партнерів. Йдеться про передачу техніки, яка вже не використовується на європейських електростанціях. Українські технічні групи вже здійснили робочі поїздки до Латвії, Австрії та Німеччини.

Зокрема, у Латвії визначено Ризьку ТЕЦ, що перебуває на етапі декомісії. Частину її обладнання планують задіяти для ремонту українських теплоелектроцентралей.

Крім того, стан обладнання українські спеціалісти вивчають на двох вугільних теплоелектростанціях у Німеччині та на двох теплоелектроцентралях в Австрії. Також кілька держав Східної Європи висловили готовність передати Україні свої застарілі вугільні та газові станції.

📢 За словами Шмигаля, отримане обладнання дозволить у стислі терміни відновити об’єкти енергосистеми, пошкоджені внаслідок війни.

☝️ Експерти прогнозують, що енергосистема України може стабілізуватися вже у квітні — цьому сприятиме підвищення температури повітря та завершення опалювального сезону. Водночас очікується, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть тривати і після завершення зими.

З огляду на ці ризики уряд спільно з регіонами вже розпочав підготовку до наступного опалювального періоду.

Також повідомляється, що РНБО затвердила плани забезпечення стійкості енергосистеми для всіх областей і міст, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки відповідних документів.

👉 Нагадаємо, що за чотири роки повномасштабної війни росія здійснила атаки на енергосистему України 5796 разів.