Шмигаль назвав кількість атак росії на українську енергосистему

За чотири роки повномасштабної війни росія здійснила атаки на енергосистему України 5796 разів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 24 лютого.

📢 «5796 атак здійснив ворог проти нашої енергосистеми. І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли», — написав він.

За словами міністра, під час виконання службових обов’язків загинули 247 енергетиків.

📢 «Вони боролися за світло», — наголосив Шмигаль.

☝️ Очільник Міненерго підкреслив, що, намагаючись зламати українців, росія від початку повномасштабного вторгнення розгорнула терор проти мирного населення, і енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей.

📢 «Ворог планував занурити нас у темряву та холод, але недооцінив професіоналізм українських енергетиків», — зазначив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого через російські удари залишаються знеструмленими споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За інформацією уряду, рф готує нові удари по енергетиці України.