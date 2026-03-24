Швеція спрямує мільйони на гуманітарну підтримку України

Уряд Швеції оголосив про новий пакет підтримки для України на 2026 рік на суму близько 240 млн шведських крон (майже 11 млн євро). Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції.

Із загальної суми 150 млн шведських крон (майже 7 млн євро) спрямують на підтримку Українського Червоного Хреста для реалізації гуманітарних програм. Пакет допомоги значною мірою орієнтований на підтримку дітей.

☝️ Зокрема, йдеться про забезпечення шкільного харчування у прифронтових районах, розвиток сімейних форм виховання та підтримку психічного здоров’я дітей.

Уряд Швеція наголосив, що гуманітарна ситуація в Україні залишається вкрай складною як поблизу лінії фронту, так і у великих містах.

📊 За оцінками ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. За даними УВКБ ООН, в Україні налічується близько 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Мільйони цивільних залишаються без стабільного доступу до електроенергії, опалення та води.

📢 «З цієї причини уряд збільшує свою підтримку Українського Червоного Хреста до загальної суми 150 млн шведських крон цього року, тим самим зміцнюючи своє міцне партнерство з цією організацією», – йдеться у повідомленні.

Також підтримка надається через Всесвітню продовольчу програму, OperationAid та Gen.Ukrainian. Ці ініціативи спрямовані на забезпечення базових прав дітей, включно з безпекою, освітою та захистом.

📢 «Життя посеред війни – ночі в захисних укриттях, втрата близьких, переривання навчання та вимушена втеча з дому – має серйозні наслідки для безпеки, здоров’я та психічного благополуччя дітей. Сьогоднішній пакет підтримки – це розумна інвестиція в майбутнє покоління України. Він поєднує термінову гуманітарну допомогу через Український Червоний Хрест зі стратегічними внесками до Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), ЮНІСЕФ, OperationAid та Gen.Ukrainian, щоб допомогти дітям насолоджуватися кращим повсякденним життям», – каже Міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Окремо фінансування ЮНІСЕФ сприятиме реформам у сфері сімейного догляду за дітьми.

📢 «Освіта та дитинство дітей – це не те, на що ви отримуєте другий шанс, і я пишаюся тим, що Швеція здійснює значні ініціативи для дітей України та їхнього майбутнього. Ми продовжуватимемо посилювати цю підтримку. Звичайно, українські діти також повинні мати право користуватися шкільним харчуванням, щоб вони могли отримати освіту», – каже Фредрік Мальм, речник з питань зовнішньої політики (Ліберальна партія).

Нагадаємо, раніше в Міністерство оборони України повідомляли, що Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги.

☝️ Йдеться про системи ППО, радари Saab, засоби РЕБ та безпілотники.