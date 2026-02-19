П’ятниця, 20 Лютого, 2026
Швеція готує масштабний пакет озброєння для України

Денис Молотов
Швеція готує масштабний пакет озброєння для України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Швеція надасть Україні 21-й пакет військової допомоги на суму 12,9 млрд шведських крон (понад 1,4 млрд доларів). Про це повідомило Шведське національне телебачення SVT у четвер, 19 лютого.

За словами міністра оборони Пол Йонсон, цього разу підтримка буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.

Близько 470 млн доларів Швеція спрямує на закупівлю та передачу зенітних гармат Tridon Mk2, а також іншого обладнання для знищення безпілотників.

Ще 620 млн доларів передбачено на українське виробництво балістичних ракет і безпілотників різних типів.

Решта коштів — понад 330 млн доларів — підуть на гранатомети із запасів шведської армії, закупівлю артилерійських боєприпасів, запасних частин, а також на підготовку українських військових.

☝️ Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Швеція готує «один із найбільших» пакетів військової допомоги для України.

Крім того, 13 лютого стало відомо про виділення Швецією додаткових 100 млн доларів у межах ініціативи PURL на закупівлю американської зброї для України.

Також у березні 2025 року Стокгольм оголосив про передачу Україні 19-го пакета військової допомоги на рекордні 1,6 млрд доларів. Він включав підтримку ППО, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу. Водночас 20-й пакет шведської допомоги у вересні оцінювався у понад 800 млн доларів.

👉 До того ж Швеція вважає росію головною військовою загрозою для країни та НАТО. Про це йдеться у щорічному звіті Шведської служби військової розвідки та безпеки

