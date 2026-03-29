Ще одна країна долучиться до трибуналу проти рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України приєднається ще одна держава. Про це він заявив в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

📢 «Ще один конкретний результат – ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це ще одна держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії», — зазначив Сибіга.

Водночас очільник МЗС не уточнив, про яку саме країну йдеться.

Сибіга також нагадав, що 31 березня Україну відвідають міністри закордонних справ держав Європейський Союз. У цей день відбудеться так званий «Бучанський саміт», присвячений річниці звільнення міста Буча від російських військ.

За його словами, Україна працює над тим, щоб якомога більше країн не лише взяли участь у заході, а й ратифікували імплементаційну угоду щодо створення трибуналу.

26 червня 2025 року шостий президент України В.О. Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення трибуналу для розгляду злочину агресії рф проти України. Згодом Європейський Союз виділив перші 10 млн євро на його функціонування.

Раніше також Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України.