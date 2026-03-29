Ще одна країна долучиться до трибуналу проти рф

Денис Молотов
Фото: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України приєднається ще одна держава. Про це він заявив в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

⚖️ Розширення коаліції

📢 «Ще один конкретний результат – ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це ще одна держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії», — зазначив Сибіга.

Водночас очільник МЗС не уточнив, про яку саме країну йдеться.

🌍 Бучанський саміт

Сибіга також нагадав, що 31 березня Україну відвідають міністри закордонних справ держав Європейський Союз. У цей день відбудеться так званий «Бучанський саміт», присвячений річниці звільнення міста Буча від російських військ.

За його словами, Україна працює над тим, щоб якомога більше країн не лише взяли участь у заході, а й ратифікували імплементаційну угоду щодо створення трибуналу.

📌 Нагадаємо

26 червня 2025 року шостий президент України В.О. Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення трибуналу для розгляду злочину агресії рф проти України. Згодом Європейський Союз виділив перші 10 млн євро на його функціонування.

Раніше також Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зустріч диктаторів: Лукашенко прибув до Кім Чен Ина

ПОЛІТИКА

Порушення у ТЦК: Комісія заслухала резонансні справи

ВЛАДА

Окупанти випустили понад 5700 дронів та здійснили 116 атак за добу – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: В Україні зросли ціни через підвищення військового збору

СТОПФЕЙК

Балтійські порти рф призупинили роботу після ударів

ВАЖЛИВО

На фронті сталось 143 бойові зіткнення – відбулись масовані атаки на Покровськ

ПОДІЇ

рф просить США відновити видачу віз на своїй території

ПОЛІТИКА

США передали Україні генератори та техніку для меліорації

ВЛАДА

На фронті зафіксували майже 70 атак, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід – WP

ПОДІЇ

Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Чи готують Раду до тривалої війни – нардепи пояснили ситуацію

ПОДІЇ

У Сумах і на Полтавщині зафіксовано руйнування після ударів

ВІЙНА

Саудівська Аравія закликає США посилити тиск на Іран — NYT

ПОЛІТИКА

Дрони рф атакували Кіровоградську область: є поранені та руйнування

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

