Сметанін подав у відставку з посади очільника «Укроборонпрому»

У вівторок, 14 липня 2026 року, генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) Герман Сметанін повідомив про завершення своєї роботи на цій посаді. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Сметанін подякував команді конструкторів, інженерів та працівників підприємств за спільну роботу. Конкретних причин свого рішення він не зазначив, проте кадрові зміни відбулися на тлі серйозної перевірки безпекових протоколів у концерні.

📢 «Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства Українська оборонна промисловість. Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток – це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків», – написав він.

Причини перевірок: трагедія у Вишневому

Відставка очільника Укроборонпрому збіглася з розслідуванням обставин російського удару по місту Вишневе 6 липня. Тоді внаслідок ворожої атаки здетонували боєприпаси, розміщені в житловій забудові.

Наслідки трагедії виявилися жахливими:

Людські втрати: 8 загиблих та 29 поранених.

8 загиблих та 29 поранених. Руйнування: пошкоджено десятки будинків та об’єкти інфраструктури на п’яти вулицях.

пошкоджено десятки будинків та об’єкти інфраструктури на п’яти вулицях. Безпека: сотні місцевих мешканців були змушені евакуюватися через ризик повторних детонацій.

Шостий президент України В.О. Зеленський особисто наголосив на неприпустимості розміщення небезпечних складів у цивільних зонах. Глава держави вимагає притягнення до відповідальності всіх посадовців, які допустили такі порушення.

Масштабні перевірки в концерні

Після подій у Вишневому в «Укроборонпромі» розпочато комплексну перевірку дотримання вимог безпеки при поводженні із засобами ураження. Днями компанія вже оголосила про звільнення керівників двох державних підприємств, які допустили грубі порушення правил безпечного зберігання боєприпасів.

Наразі триває аудит усіх об’єктів групи. Слідчі органи продовжують роботу з встановлення відповідальних за розміщення небезпечних об’єктів у населених пунктах. Питання безпеки зберігання військового майна визначено пріоритетним на всіх рівнях державного управління.