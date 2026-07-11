Сіверськодонецька громада з початку року забезпечила соціальні виплати майже на 4,2 мільйона гривень

Попри виклики евакуації та тимчасове переміщення органів влади, керівництво Луганської області продовжує в повному обсязі виконувати гуманітарні зобов’язання перед своїми мешканцями. Протягом першого півріччя 2026 року жителі Сіверськодонецької громади отримали понад чотири мільйони гривень фінансової підтримки за місцевою програмою «Турбота». Загальна сума виплат за цей період сягнула 4 164 789 грн.

Виділені кошти дозволили підтримати найбільш вразливі верстви населення, які опинилися у скрутному становищі.

Ключові напрямки фінансування та медична допомога

Найбільшу частку бюджетного фінансування місцева влада спрямувала на безпосередню підтримку здоров’я мешканців громади. Оплата дороговартісних медичних послуг стала доступнішою для переселенців.

📊 Розподіл фінансових ресурсів програми за півріччя:

Матеріальна допомога на лікування: 346 жителів громади одержали понад 2,5 млн грн як одноразову грошову підтримку;

346 жителів громади одержали понад 2,5 млн грн як одноразову грошову підтримку; Системний соціальний захист: понад 600 тис. грн виплатили у якості щомісячної фінансової допомоги 114 сім’ям громади;

понад 600 тис. грн виплатили у якості щомісячної фінансової допомоги 114 сім’ям громади; Підтримка осіб з інвалідністю: виділені гроші призначені для безпосередньої підтримки 116 дітей з інвалідністю, а також 105 осіб з інвалідністю з дитинства.

Соціальні служби продовжують оперативно опрацьовувати нові заяви від мешканців, які потребують особливої уваги та опіки з боку громади.

Заохочення для талановитої молоді та спортсменів

Окрім медичних та соціальних виплат, діюча міська програма передбачає вагоме фінансове заохочення для успішної та талановитої молоді Сіверськодонецька. Керівництво міста прагне підтримати потенціал підростаючого покоління навіть в умовах релокації.

Спеціальні грошові винагороди отримали цьогорічні випускники закладів середньої освіти, які закінчили школу з відзнакою. Крім того, місто окремо відзначило вихованців спортивних, загальноосвітніх і позашкільних заклади. Фінансові премії отримали юнаки та дівчата, які здобули перемоги або стали офіційними призерами на престижних всеукраїнських і міжнародних змаганнях та конкурсах.

Також щорічну одноразову грошову допомогу надали й іншим категоріям громадян відповідно до затвердженого регламенту програми.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) спрямувала 194,0 тис. грн на матеріальну допомогу мешканцям громади.