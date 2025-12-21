Санкційне судно рф затримали митники та берегова охорона Швеції

Представники шведської митної служби та берегової охорони провели перевірку на борту російського судна Adler, яке стало на якір поблизу міста Геганас у територіальних водах Швеції. Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє шведський мовник SVT.

За інформацією видання, співробітники двох відомств піднялися на борт суховантажу та здійснили стандартну контрольну процедуру. Судно перебувало у шведських водах після вимушеної зупинки, спричиненої технічними проблемами з двигуном.

☝️ Відомо, що судно Adler належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу та США. Обмеження були запроваджені через підозри у причетності компанії до перевезення боєприпасів північнокорейського походження.

Водночас прессекретар шведської митної служби Мартін Хеглунд заявив, що наразі немає жодної підтвердженої інформації про можливі зв’язки судна з російським військово-промисловим комплексом.

📢 «Ми знаємо лише те, що судно та його власник перебувають у санкційних списках кількох країн, оскільки раніше їх підозрювали у перевезенні військових матеріалів», — зазначив Хеглунд.

Згідно з оприлюдненими даними, російське судно Adler вийшло з порту Санкт-Петербурга чотири дні тому. Воно було змушене зупинитися у шведських водах через несправність силової установки.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна арештувала 68 суден так званого «тіньового» флоту росії. Один із кораблів було затримано 6 грудня. На його борту виявили значний обсяг доказів причетності рф до схем обходу міжнародних санкцій.

👉 Також раніше повітряні безпілотники СБУ вперше уразили танкер російського так званого «тіньового флоту» в нейтральних водах Середземного моря.