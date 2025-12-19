П’ятниця, 19 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна вперше уразила танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

Денис Молотов
Україна вперше уразила танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

Повітряні безпілотники Служби безпеки України вперше уразили танкер російського так званого «тіньового флоту» в нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в українській спецслужбі у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тисячі кілометрів від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря Альфа СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого тіньового флоту рф Qendil», – повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, внаслідок атаки танкер Qendil зазнав критичних ушкоджень і наразі не може використовуватися за своїм прямим призначенням.

📢 «У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні», – наголосив співрозмовник.

Він також зазначив, що росія використовувала це судно для обходу міжнародних санкцій та отримання фінансових ресурсів, які спрямовувалися на ведення війни проти України.

📢 «Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – резюмував представник спецслужби.

☝️ Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що почав тонути танкер тіньового флоту «Валєрій Горчаков». Він перебував поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області рф. Напередодні судно зазнало атаки безпілотників. Загинули двоє членів екіпажу, ще троє отримали поранення.

👉 Тако стало відомо, що Європейський Союз запровадив обмежувальні заходи проти ще 41 нафтового танкера, які входять до так званого «тіньового флоту» російської федерації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Вінниччині помер 10-річний хлопчик від тривалого голоду

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть – на Покровському напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Оборонна політика США на 2026 рік: допомога Україні збережена

ВАЖЛИВО

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Стармер наказав перерахувати Україні 2,5 млрд фунтів від продажу Челсі

ВАЖЛИВО

У Брюсселі досягли прориву щодо репараційного кредиту для Києва

ВАЖЛИВО

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС щодо розширення

ВАЖЛИВО

ЗСУ підтвердили знищення двох установок С-400 рф

ВАЖЛИВО

До суду передано справу «ексміністерки економічного розвитку лнр»

КРИМІНАЛ

Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

СУСПІЛЬСТВО

Дрони рф вдарили по фермі на Чернігівщині

ВІЙНА

Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв

ВІЙНА

Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

ВЛАДА

Рейтинг схвалення Трампа потужно зменшився – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Полк “Ахіллес” знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ