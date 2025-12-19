Україна вперше уразила танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

Повітряні безпілотники Служби безпеки України вперше уразили танкер російського так званого «тіньового флоту» в нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в українській спецслужбі у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тисячі кілометрів від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря Альфа СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого тіньового флоту рф Qendil», – повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, внаслідок атаки танкер Qendil зазнав критичних ушкоджень і наразі не може використовуватися за своїм прямим призначенням.

📢 «У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні», – наголосив співрозмовник.

Він також зазначив, що росія використовувала це судно для обходу міжнародних санкцій та отримання фінансових ресурсів, які спрямовувалися на ведення війни проти України.

📢 «Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – резюмував представник спецслужби.

☝️ Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що почав тонути танкер тіньового флоту «Валєрій Горчаков». Він перебував поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області рф. Напередодні судно зазнало атаки безпілотників. Загинули двоє членів екіпажу, ще троє отримали поранення.

👉 Тако стало відомо, що Європейський Союз запровадив обмежувальні заходи проти ще 41 нафтового танкера, які входять до так званого «тіньового флоту» російської федерації.