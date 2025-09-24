Середа, 24 Вересня, 2025
Рубіо заявив у ООН про готовність США діяти проти росії

Денис Молотов
Якщо у короткостроковій перспективі не з’явиться шляху до миру в Україні, США готові вдатися до нових заходів проти росії. Про це у Раді Безпеки ООН заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

📢 «Цій війні потрібно покласти край, але якщо цього не станеться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати та президент Дональд Трамп вживуть необхідних заходів, щоб запровадити ціну за продовження агресії», – сказав Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп демонстрував «надзвичайне терпіння», не поспішаючи з додатковими санкціями проти рф. За словами дипломата, цей крок робився «в надії на прорив у питанні мирного врегулювання».

Рубіо звернув увагу на зростання інтенсивності бойових дій.

📢 «Ми вступили в період, який, схоже, може призвести до навіть ескалації, з історично найбільшою кількістю ударів, які ми спостерігали за останні кілька ночей, ніж раніше. Зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як безпілотників, так і літаків», – зазначив він.

Держсекретар підкреслив, що війна в Україні стала «надзвичайним викликом» і що президент Трамп особисто приділив цьому значну увагу.

📢 «Ми мали зустрічі в Туреччині, зустрічі в Саудівській Аравії, зустрічі на Алясці, незліченну кількість телефонних дзвінків, роблячи все можливе, щоб вирішити та припинити цей конфлікт. Війна, яка не може закінчитися військовим шляхом, завершиться за столом переговорів. Саме там ця війна закінчиться», – заявив Рубіо.

Водночас він додав, що затягування конфлікту призводить до серйозних людських втрат.

📢 «Чим довше війна триватиме, тим більше людей гинутиме», – наголосив Рубіо.

За словами очільника американської дипломатії, масштаби втрат росії вражають. Він підкреслив, що лише за один місяць кількість загиблих перевищила втрати, яких США зазнали за весь час перебування в Афганістані чи Іраку.

☝️ Напередодні Рубіо пояснював, що нові санкції можуть обмежити здатність Вашингтона бути ефективним посередником у мирних переговорах.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна має всі можливості повернути свої території.

