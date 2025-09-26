російська економіка котиться в пекло, путін втрачає – Трамп

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп зробив жорсткі заяви щодо ситуації на росії. Як повідомляє Telegram-канал Clash Report, він наголосив, що російська економіка перебуває у стрімкому занепаді, а дії диктатора владіміра путіна викликають його глибоке обурення.

📢 «Людей вбивають без жодної причини. російська економіка котиться в пекло. Вони бомбардують усе, і завойовують дуже мало території, якщо взагалі завойовують», – сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що війська рф фактично контролюють лише незначні ділянки територій. За його словами, навіть здатність росіян до завоювань нині викликає великі сумніви.

📢 «Насправді, вони втрачають частину території. Це погано для репутації рф. Ця війна мала б закінчитися, якби це була наша війна. Ми б закінчили її за один тиждень», – заявив глава Білого дому.

Трамп фактично підкреслив слабкість російських військових можливостей та їх неспроможність досягти значних результатів на фронті. Окремо він наголосив, що нинішня війна не лише знищує імідж рф, а й робить її ще більш вразливою перед міжнародною ізоляцією та неминучим економічним тиском.

Він також нагадав про важливість підтримки України з боку Заходу. Президент США позитивно оцінив зусилля Європейського Союзу та НАТО, зазначивши, що завдяки допомозі союзників українці отримують реальний шанс повернути всі загарбані території. Водночас Трамп додав, що попри ці зусилля, війна може тривати ще довго.

Також нагадаємо, що американські винищувачі у середу, 24 вересня, перехопили групу російських літаків, що наблизилися до зони ідентифікації протиповітряної оборони (ППО) Аляски (ADIZ).