Четвер, 25 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США підняли F-16 для перехоплення російських літаків біля Аляски

Денис Молотов
Денис Молотов
США підняли F-16 для перехоплення російських літаків біля Аляски

Американські винищувачі у середу, 24 вересня, перехопили групу російських літаків, що наблизилися до зони ідентифікації протиповітряної оборони (ППО) Аляски (ADIZ). Про це повідомляє CBS News із посиланням на офіційну заяву Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

За даними американських військових, у небі перебували два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35. Вони знаходилися в міжнародному повітряному просторі, який прилягає до кордонів США та Канади.

Для їхнього супроводу та перехоплення було піднято в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 AWACS, чотири винищувачі F-16, а також чотири літаки-заправники KC-135.

NORAD уточнило, що подібні дії росії поблизу зони ADIZ відбуваються регулярно. У командуванні підкреслили, що «ця військова активність є звичайним явищем і не вважається загрозою».

☝️ Водночас експерти та журналісти CBS News зазначають, що подібні польоти можуть бути своєрідною перевіркою готовності США та їхніх союзників по НАТО швидко реагувати на потенційні виклики.

Це вже не перший подібний випадок за останні місяці. У серпні NORAD повідомляло про виявлення та супровід російського розвідувального літака у тій же зоні. Тоді американські винищувачі також були підняті для перехоплення.

Крім того, 19 вересня російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, перебуваючи над територією країни близько 12 хвилин. Тоді кремль традиційно заперечив цей інцидент, однак міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна продемонстрував докази порушення.

☝️ Також президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

📌 Вони були представлені 22 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН.

Черговий інциденти з російською авіацією біля кордонів НАТО викликає занепокоєння союзників і змушує США посилювати контроль у небі над Північною Америкою.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Макрон оголосив про визнання Палестини на Генасамблеї ООН

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 124 бойових зіткнення, ворог застосував 2032 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Польща не поспішає відкривати кордон з Білоруссю

ПОЛІТИКА

Сили оборони на Куп’янському напрямку зупинили шість наступальних дій рф – Генштаб

ВІЙНА

Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Розчарований путіним Трамп закликав світ знизити ціни на нафту для тиску на москву

ПОЛІТИКА

Будинок сімейного типу Подгайко: з Луганщини до нового дому на Полтавщині

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

ВАЖЛИВО

На росії у Новоросійську пролунали вибухи після атаки безпілотників

ВАЖЛИВО

Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

ВАЖЛИВО

Зеленський про війну без кінця та фіналу

ВАЖЛИВО

В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

ВАЖЛИВО

Запчастини та обслуговування Mazda 5: поради та ціни

СУСПІЛЬСТВО

Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

ПОЛІТИКА

Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО – The Telegraph

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"