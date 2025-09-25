США підняли F-16 для перехоплення російських літаків біля Аляски

Американські винищувачі у середу, 24 вересня, перехопили групу російських літаків, що наблизилися до зони ідентифікації протиповітряної оборони (ППО) Аляски (ADIZ). Про це повідомляє CBS News із посиланням на офіційну заяву Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

За даними американських військових, у небі перебували два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35. Вони знаходилися в міжнародному повітряному просторі, який прилягає до кордонів США та Канади.

Для їхнього супроводу та перехоплення було піднято в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 AWACS, чотири винищувачі F-16, а також чотири літаки-заправники KC-135.

NORAD уточнило, що подібні дії росії поблизу зони ADIZ відбуваються регулярно. У командуванні підкреслили, що «ця військова активність є звичайним явищем і не вважається загрозою».

☝️ Водночас експерти та журналісти CBS News зазначають, що подібні польоти можуть бути своєрідною перевіркою готовності США та їхніх союзників по НАТО швидко реагувати на потенційні виклики.

Це вже не перший подібний випадок за останні місяці. У серпні NORAD повідомляло про виявлення та супровід російського розвідувального літака у тій же зоні. Тоді американські винищувачі також були підняті для перехоплення.

Крім того, 19 вересня російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, перебуваючи над територією країни близько 12 хвилин. Тоді кремль традиційно заперечив цей інцидент, однак міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна продемонстрував докази порушення.

☝️ Також президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

📌 Вони були представлені 22 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН.

Черговий інциденти з російською авіацією біля кордонів НАТО викликає занепокоєння союзників і змушує США посилювати контроль у небі над Північною Америкою.