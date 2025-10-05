Неділя, 5 Жовтня, 2025
У Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України розповіли про масштабні звільнення в російській державній компанії «пошта росії». За даними розвідки, працівники масово залишають свої робочі місця через мізерні зарплати, які не дозволяють навіть покрити базові потреби.

📢 «У Липецьку оператор отримує 22 тисячі рублів (≈8,5 тис. грн), листоноша – 16 тисяч рублів (≈6 тис. грн)», — зазначили у відомстві.

У Краснодарському краї ситуація не краща. Там, де середня зарплата в регіоні зазначається як 76 тисяч рублів, начальнику поштового відділення пропонують лише 23 тисячі. Ця сума майже дорівнює встановленому по країні мінімальному розміру оплати праці.

На офіційному сайті «пошти росії» опубліковано понад сім тисяч відкритих вакансій. Пропоновані посади — від операторів до начальників відділень зв’язку, з нібито зарплатою до 45–47 тисяч рублів. Проте, як з’ясували у розвідці, ці суми — лише формальні: після сплати податків працівники отримують на руки значно менше.

Відгуки колишніх співробітників у відкритих джерелах підтверджують масштаб проблеми. Люди скаржаться на повну відсутність гідної оплати праці, катастрофічний брак кадрів і виснажливі умови роботи.

У коментарях переважають однакові формулювання:

📢 «робота за копійки», «штатів не вистачає, доводиться працювати за двох чи трьох», «повний хаос і знущання».

У СЗР України наголосили, що нинішній стан «пошти росії» є відображенням загальної ситуації в країні-агресорці, російській деградації (рф).

📢 «‘пошта росії’ сьогодні – це дзеркало всієї системи у рф: гучні звіти нагору, обіцянки реформ і повна відсутність результату. Працівники виживають, клієнти роками жартують про ‘загублені посилки’, а держава удає, що тримає ситуацію під контролем. ‘пошта рф’ стала черговим символом російської відсталості: країни, де є ракети й пропагандистські шоу, але немає нормальної зарплати навіть для листоноші», — додали у відомстві.

Ситуацію на ринку праці на росії ускладнює загальне падіння ділової активності. Як зазначають економічні аналітики, індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, у вересні скоротився до 46,6 пункту. Це найнижчий показник із жовтня 2022 року, що свідчить про серйозне гальмування економіки.

На тлі скорочення виробництва, низьких зарплат і кадрової нестачі навіть державні компанії рф, які раніше вважалися стабільними, переживають глибоку кризу. У розвідці вважають, що масові звільнення в “пошті росії” — це лише симптом системних проблем, які російська влада намагається приховати звичними пропагандистськими методами.

Навіть державні підприємства, які забезпечують базові потреби громадян, опинилися в ситуації, коли працівники вимушені обирати між виживанням і відмовою від роботи.

☝️ Також нагадаємо, що у 2026 році уряд російської федерації планує суттєво зменшити фінансування державних безпекових та соціальних програм. Загалом уріжуть бюджет 18 із 51 проєкту, що дозволить заощадити понад 207 мільярдів рублів.

