П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
На росії скорочують держпрограми та фінансують пропаганду – СРЗ

Денис Молотов
Денис Молотов
У 2026 році уряд російської федерації планує суттєво зменшити фінансування державних безпекових та соціальних програм. Загалом уріжуть бюджет 18 із 51 проєкту, що дозволить заощадити понад 207 мільярдів рублів. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України у своєму Telegram-каналі.

📉 Найбільш відчутних змін зазнає програма «Хімічна та біологічна безпека», фінансування якої скоротиться на 36,4% і становитиме 3,5 мільярда рублів. В абсолютних цифрах найбільше урізання очікує на проєкт «Комплексний розвиток сільських територій», який втратить 34,3 мільярда рублів — це близько 30% попереднього бюджету. Також на 31,7 мільярда зменшать програму «Розвиток охорони здоров’я».

☝️ Влада рф скорочує витрати на ключові галузі:
  • авіапромисловість — мінус 14,4 мільярда рублів;
  • енергетику — мінус 17,9 мільярда рублів;
  • суднобудування, рибне господарство, зайнятість і нацполітику — також під урізанням.
Водночас на державні структури та пропаганду коштів стане більше. Зокрема:
  • на програму «росія у світі», яка займається популяризацією «традиційних цінностей» за кордоном, виділять майже 12 мільярдів рублів — удвічі більше, ніж торік;
  • державний фонд «Защитники отечества», яким керує племінниця диктатора владіміра путіна анна цивілєва, отримає 35 мільярдів рублів, що у 2,5 раза перевищує минулорічне фінансування;
  • державні телеканали отримають 106,4 мільярда рублів.

На росії скорочують держпрограми та фінансують пропаганду - СРЗ 💰 На тлі скорочень у соціальній сфері, росія нарощує витрати на силові структури. У 2026 році оборонний бюджет зросте ще на 325 мільярдів рублів. Разом із витратами на «Національну безпеку» фінансування армії, поліції та спецслужб складе 16,84 трильйона рублів, або 38% усіх держвидатків.

📊 Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що економіка рф демонструє найнижчу активність бізнесу за останні 15 років. Країна поступово занурюється у затяжну кризу, яка вдаряє по ключових секторах і позбавляє малий та середній бізнес перспектив розвитку.

👉 Також нагадаємо, що фінансовий тягар війни проти України росія перекидає на власних громадян. Так росіянам доведеться сплачувати податок на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

