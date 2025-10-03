У 2026 році уряд російської федерації планує суттєво зменшити фінансування державних безпекових та соціальних програм. Загалом уріжуть бюджет 18 із 51 проєкту, що дозволить заощадити понад 207 мільярдів рублів. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України у своєму Telegram-каналі.

📉 Найбільш відчутних змін зазнає програма «Хімічна та біологічна безпека», фінансування якої скоротиться на 36,4% і становитиме 3,5 мільярда рублів. В абсолютних цифрах найбільше урізання очікує на проєкт «Комплексний розвиток сільських територій», який втратить 34,3 мільярда рублів — це близько 30% попереднього бюджету. Також на 31,7 мільярда зменшать програму «Розвиток охорони здоров’я».

☝️ Влада рф скорочує витрати на ключові галузі:

авіапромисловість — мінус 14,4 мільярда рублів;

енергетику — мінус 17,9 мільярда рублів;

суднобудування, рибне господарство, зайнятість і нацполітику — також під урізанням.

Водночас на державні структури та пропаганду коштів стане більше. Зокрема:

на програму «р осія у світі » , яка займається популяризацією «традиційних цінностей» за кордоном, виділять майже 12 мільярдів рублів — удвічі більше, ніж торік;

, яка займається популяризацією «традиційних цінностей» за кордоном, виділять майже 12 мільярдів рублів — удвічі більше, ніж торік; державний фонд « Защитники отечества » , яким керує племінниця диктатора владіміра путіна анна цивілєва, отримає 35 мільярдів рублів, що у 2,5 раза перевищує минулорічне фінансування;

, яким керує племінниця диктатора владіміра путіна анна цивілєва, отримає 35 мільярдів рублів, що у 2,5 раза перевищує минулорічне фінансування; державні телеканали отримають 106,4 мільярда рублів.

💰 На тлі скорочень у соціальній сфері, росія нарощує витрати на силові структури. У 2026 році оборонний бюджет зросте ще на 325 мільярдів рублів. Разом із витратами на «Національну безпеку» фінансування армії, поліції та спецслужб складе 16,84 трильйона рублів, або 38% усіх держвидатків.

📊 Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що економіка рф демонструє найнижчу активність бізнесу за останні 15 років. Країна поступово занурюється у затяжну кризу, яка вдаряє по ключових секторах і позбавляє малий та середній бізнес перспектив розвитку.

👉 Також нагадаємо, що фінансовий тягар війни проти України росія перекидає на власних громадян. Так росіянам доведеться сплачувати податок на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.