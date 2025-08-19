Вівторок, 19 Серпня, 2025
Російська атака по Полтавщині: пошкоджені НПЗ та об’єкт газотранспортної системи

У ніч проти 19 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні дрони. Як повідомили у Міністерстві енергетики, під удар потрапили одразу кілька об’єктів: нафтопереробні потужності та виробничий майданчик газотранспортної системи (ГТС).

Внаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі. У Міненерго нагадали, що останні удари по нафтопереробній інфраструктурі регіону фіксувалися 15 та 21 червня цього року.

📢 «Ворог продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру», – заявили у відомстві.

Фахівці вже розпочали технічне обстеження обладнання та оцінюють масштаб пошкоджень. Попередньо підтверджено ураження наземної інфраструктури виробничого об’єкта ГТС.

Окрім цього, російські ракети вдарили по Кременчуку. У місті та прилеглих районах зафіксовані загоряння, місцева влада повідомила про виявлення касетних боєприпасів від російських снарядів. Також після російської нічної атаки на Кременчук гімназія №8 лишилась без вікон.

Російська атака на Кременчук зачепила й медичні заклади.Вибуховою хвилею у дитячій лікарні та інфекційному відділенні вибило чимало вікон. За словами головної лікарки, пошкодження вже зафіксовані та передані міському голові. Попереду – комісійний огляд і відновлювальні роботи.

У Кременчуцькому та Лубенському районах через удари та падіння уламків пошкоджено адмінбудівлі енергетичних підприємств, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання.

⚠️ За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили по Україні 270 дронів-камікадзе та 10 ракет. Підрозділам ППО та РЕБ вдалося знешкодити 236 ворожих цілей, серед них шість ракет.

❗Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на росію та надати Україні додаткові засоби захисту для енергетичної інфраструктури, яка систематично зазнає ударів агресора.

Чергова атака на енергетичну інфраструктуру Полтавщини вкотре підтвердила прагнення ворога знищити українську паливно-енергетичну систему та позбавити громадян базових умов життя.

