Атака рф по Україні: сили ППО збили понад 230 ворожих дронів і ракети

У ніч проти 19 серпня російські війська здійснили наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку по території України. Для ударів було застосовано одразу кілька типів озброєння — від ударних безпілотників типу «Shahed» до балістичних та крилатих ракет. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За офіційними даними, ворог використав 270 ударних дронів «Shahed» та імітаційних безпілотників різних типів. Вони запускалися з території російських регіонів Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти випустили п’ять балістичних ракет «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей, а також з тимчасово окупованого Криму. Удар доповнили п’ятьма крилатими ракетами Х-101, які були запущені стратегічною авіацією рф із району Каспійського моря.

Для відбиття атаки була задіяна вся багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО) України. Працювала авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи (МВГ), системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотні комплекси Сил оборони.

Попередні результати відбиття атаки вражають:

230 ударних дронів « Shahed » та імітаторів було знищено або подавлено;

було знищено або подавлено; 2 балістичні ракети « Іскандер-М » ліквідовані;

ліквідовані; 4 крилаті ракети Х-101 збиті силами ППО.

✅ Таким чином, загалом вдалося нейтралізувати 236 повітряних цілей за одну ніч.

Втім, повністю уникнути руйнувань не вдалося. Внаслідок ударів зафіксовані влучання чотирьох ракет та 40 дронів у 16 різних локаціях, ще в трьох місцях падали уламки збитих об’єктів.

⚠️ Найбільшого удару зазнала Полтавська область, куди росіяни сконцентрували значну частину атаки. Влучання зафіксовані одразу у двох районах, понад 1,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

⚠️ На Чернігівщині внаслідок падіння уламків також виникли перебої зі світлом.

⚠️ Крім того, ворог атакував Дніпропетровську область. Там зруйновано парник і господарську споруду, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та навчальний заклад. Є інформація про щонайменше одного постраждалого.

Попри значні руйнування та жорсткий характер удару, українська система ППО знову продемонструвала високу ефективність. Фахівці наголошують, що масована атака рф мала на меті, в тому числі виснаження сил оборони. Однак, більшість цілей була ліквідована ще на підльоті.

☝️ Також нагадаємо, що в Родинському Покровського району Донецької області російський окупант відкрив прицільний вогонь по беззбройному цивільному.