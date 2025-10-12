Росіяни вдарили безпілотниками по Чернігову: є поранені

Окупаційні російські війська у ніч проти 12 жовтня завдали ударів безпілотниками по Чернігову. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський, зазначивши, що ворог застосував ударні БпЛА. Було зафіксовано щонайменше два вибухи.

📢 «Ворог знову атакує місто БпЛА. Зафіксовано два вибухи. У результаті атаки постраждали троє людей», — повідомив Брижинський.

Згодом чиновник уточнив інформацію, заявивши, що кількість постраждалих зросла до п’яти:

📢 «Унаслідок атаки постраждало п’ять людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано».

☝️ За даними ДСНС, ввечері 11 жовтня у місті Семенівка внаслідок влучання FPV-дрону спалахнула пожежа у двоквартирному житловому будинку. Вогонь знищив близько 100 квадратних метрів покрівлі, пошкодив легковий автомобіль та вікна сусіднього будинку. Пожежу вдалося швидко ліквідувати силами рятувальників.

🔥 Також у Новгород-Сіверському зафіксовано влучання безпілотника в автозаправну станцію. За інформацією служби, займання не сталося, постраждалих і загиблих немає.

⚡ Нагадаємо, раніше російські війська атакували енергетичний об’єкт у Київській області. У місті Славутич зникло світло, а частина Чернігівщини залишилась без електропостачання.

⚡Крім того, дрони вдарили по місту Бобровиця Чернігівської області, де без світла залишилися близько 26 тисяч споживачів.

👉 Також нагадаємо, що потужна й масштабна пожежа спалахнула ввечері 11 жовтня в окупованому Донецьку після ймовірної атаки безпілотників.