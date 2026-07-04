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Новий блекаут на ЗАЕС: станція втратила зовнішнє електроживлення

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий блекаут на ЗАЕС: станція втратила зовнішнє електроживлення
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 03.07.2026

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову залишилася без зв’язку з українською енергосистемою. Об’єкт перейшов на роботу від автономних джерел. Про це офіційно повідомляє компанія Енергоатом.

Екстрене перемикання систем відбулося в другій половині дня, 3 липня, через вимкнення високовольтної лінії.

Знеструмлення станції сталося внаслідок технічного інциденту на лінії електропередачі. Фахівці зафіксували точний час припинення постачання струму.

📢 «О 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі Феросплавна, що з’єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України», — зазначили у повідомленні.

Унаслідок втрати зовнішнього електроживлення ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Автономні пристрої забезпечують роботу внутрішнього обладнання об’єкта. За офіційною статистикою компанії, це вже 21-й блекаут на станції за час окупації.

Загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Новий блекаут на ЗАЕС: станція втратила зовнішнє електроживлення 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Енергоатом / 03.07.2026

Припинення стабільного постачання енергії ззовні створює технологічні ризики. У компанії пояснили, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Наявність постійного живлення є обов’язковою умовою стабільності.

📢 «Саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування атомної станції та роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива», — додали там.

⚠️Енергетики наголосили, що єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України. Повна деокупація дозволить відновити нормальні стандарти роботи.

Попередні інциденти та позиція МАГАТЕ

Проблеми з енергетичною інфраструктурою навколо станції виникають регулярно. Міжнародні спостерігачі постійно фіксують подібні випадки.

Нагадаємо, нещодавно МАГАТЕ заявило про 15-годинний блекаут на ЗАЕС. Ця подія викликала реакцію керівництва організації. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що інцидент вкотре продемонстрував вразливість енергетичної інфраструктури навколо станції. Поточна ситуація залишається під наглядом міжнародних експертів.

  • Захоплена рф Запорізька АЕС у 19-й раз зазнала блекауту і перейшла на живлення від дизель-генераторів, повідомили у Міненерго та МАГАТЕ
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