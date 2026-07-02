У Києві до 20 осіб збільшилася кількість загиблих через нічну атаку

Наслідки масштабного нічного повітряного удару по столиці України стають дедалі трагічнішими у міру розбору завалів будівельних конструкцій. У Києві до 18 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки, здійсненої у ніч на 2 липня. Про це в офіційному зведенні у четвер повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). З часом стало відомо від КМВА про 20 жертв російського терору.

Спершу рятувальні служби інформували про виявлення нових тіл на місцях руйнувань, через що цифри втрат постійно коригувалися.

📢 «До 17 людей збільшилася кількість загиблих у Києві! На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи», — зазначалося у попередньому повідомленні відомства.

Проте за кілька годин безперервної роботи інженерної техніки та кінологів підрозділи ДСНС оприлюднили нові критичні дані. За уточненою інформацією, роботи з ліквідації наслідків масованої повітряної атаки наразі активно тривають на сімох найбільш уражених міських локаціях.

Зокрема, екстрені служби продовжують складні пошуково-рятувальні роботи за двома адресами у Дарницькому районі столиці, де зафіксовано руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку та кількох приватних житлових будинків містян. На жаль, стало відомо, що ворожий обстріл забрав життя вже 18 осіб.

Щонайменше 85 людей отримали травми та поранення різного ступеня важкості, серед них — двоє неповнолітніх дітей. На місцях трагедії розгорнуто великі пункти психологічної підтримки: дипломованими психологами ДСНС наразі надано невідкладну екстрену допомогу 114 громадянам, які перебували у стані гострого стресу та шоку від пережитого.

⚠️ «На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих», – повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Координація рятувальних робіт та допомога волонтерів

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) офіційно запевнили, що абсолютно всі профільні комунальні та екстрені служби столиці залучені до повної ліквідації наслідків ворожих прильотів. Разом із професійними рятувальниками на місцях завалів активно працюють численні громадські організації та волонтери, які забезпечують постраждалих водою, гарячим харчуванням та допомагають із первинним розбором будівельного сміття.

Також у постраждалих мікрорайонах міста на постійній основі повноцінно функціонують оперативні штаби з надання всебічної допомоги мешканцям, які отримали поранення чи втратили своє житло внаслідок нічної атаки на столицю. Тут громадяни можуть подати первинні заяви на отримання матеріальної допомоги, тимчасового прихистку та зафіксувати пошкодження майна для подальших компенсацій.

1 з 16

👉 Нагадаємо, сьогодні вночі російська федерація запустила по цивільних об’єктах та житлових масивах України 74 ракети різних типів та майже 500 ударних дронів. Підрозділи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи Сил оборони змогли перехопити та знищити абсолютну більшість ворожих цілей у багатьох областях.

Проте головною та найбільш пріоритетною ціллю російських окупантів цієї ночі став саме Київ, де ворог застосував комбіновану тактику одночасного удару балістикою та реактивними безпілотниками. Раніше міською владою повідомлялося про 13 загиблих та понад 90 поранених у столиці. Але після детального обстеження завалених квартир у Дарницькому районі кількість жертв продовжує зростати.