ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Окупанти вдарили дроном по комбайну на полі Запоріжжя

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти вдарили дроном по комбайну на полі Запоріжжя
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / ДСНС України / 03.07.2026

Окупаційна російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську продовольчу інфраструктуру та здійснювати підступні напади на цивільних працівників аграрного сектору безпосередньо під час збирання нового врожаю. Удень, 3 липня, російські війська атакували безпілотником комбайн під час виконання невідкладних польових робіт на Запоріжжі. Про це повідомили рятувальники ДСНС.

Внаслідок чергового акту терору загарбників на робочому місці постраждала людина. За попередніми верифікованими даними, осколкові поранення та травми різного ступеня важкості зазнав 30-річний працівник місцевого фермерського господарства.

Наразі потерпілого комбайнера оперативно доставили до найближчого медичного закладу, де йому невідкладно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Прицільний удар ворожого безпілотного літального апарата спричинив моментальне займання на полі. Внаслідок вибуху та обстрілу на значній площі горіла коштовна сільськогосподарська техніка і суха дикоросла рослинність на узбіччі автомобільної дороги, що створювало пряму загрозу для сотень гектарів посівів.

Аграрії зреагували максимально оперативно та злагоджено. За допомогою іншої техніки вони встигли оперативно проорати та зробити захисну мінералізовану смугу в землі навколо осередку займання. Цей швидкий крок дозволив повністю локалізувати поширення полум’я та успішно врятувати врожай від вогню до приїзду рятувальних підрозділів ДСНС.

На місці воєнного злочину працюють правоохоронці для фіксації наслідків чергової атаки російської федерації проти мирного населення.

👉 Також раніше стало відомо, що російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, застосовуючи важке озброєння по цивільних об’єктах. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія закриває залізничні пункти пропуску на кордонах із країнами ЄС та НАТО

ПОДІЇ

Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генконсульства рф в Гданську

ПОЛІТИКА

росія прагне підірвати єдність Заходу – політолог оцінив можливу агресію проти Польщі

ПОДІЇ

Сили оборони уразили на росії НПЗ та станцію «Старолікєєво»

ВАЖЛИВО

Родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок у червні

ЛУГАНЩИНА

Фейк: WAVE Network заявила про 20-кратне зростання сексуальних злочинів з боку ТЦК в Україні

СТОПФЕЙК

Коли закреп у дитини потребує огляду лікаря

СУСПІЛЬСТВО

У червні луганці у різних регіонах України мали змогу одержати гуманітарну допомогу

ЛУГАНЩИНА

Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку: справа про мільйонний хабар

ВАЖЛИВО

У Новій Одесі загинув водій вантажівки, через атаки масово горіла пшениця

ВІЙНА

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

ПОДІЇ

На фронті відбулось 256 боєзіткнень, найбільша активність ворога на Покровському та Слов’янському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Україна готова ділитися досвідом у сфері безпеки з Південною Кореєю

ВЛАДА

Нижньодуванська громада організувала дитячий турнір з боксу до Дня Конституції

ЛУГАНЩИНА

Сильні землетруси в Японії та Афганістані: десятки поранених у Пакистані

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип