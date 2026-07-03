Окупанти вдарили дроном по комбайну на полі Запоріжжя

Окупаційна російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську продовольчу інфраструктуру та здійснювати підступні напади на цивільних працівників аграрного сектору безпосередньо під час збирання нового врожаю. Удень, 3 липня, російські війська атакували безпілотником комбайн під час виконання невідкладних польових робіт на Запоріжжі. Про це повідомили рятувальники ДСНС.

Внаслідок чергового акту терору загарбників на робочому місці постраждала людина. За попередніми верифікованими даними, осколкові поранення та травми різного ступеня важкості зазнав 30-річний працівник місцевого фермерського господарства.

Наразі потерпілого комбайнера оперативно доставили до найближчого медичного закладу, де йому невідкладно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Прицільний удар ворожого безпілотного літального апарата спричинив моментальне займання на полі. Внаслідок вибуху та обстрілу на значній площі горіла коштовна сільськогосподарська техніка і суха дикоросла рослинність на узбіччі автомобільної дороги, що створювало пряму загрозу для сотень гектарів посівів.

Аграрії зреагували максимально оперативно та злагоджено. За допомогою іншої техніки вони встигли оперативно проорати та зробити захисну мінералізовану смугу в землі навколо осередку займання. Цей швидкий крок дозволив повністю локалізувати поширення полум’я та успішно врятувати врожай від вогню до приїзду рятувальних підрозділів ДСНС.

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На місці воєнного злочину працюють правоохоронці для фіксації наслідків чергової атаки російської федерації проти мирного населення.

👉 Також раніше стало відомо, що російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, застосовуючи важке озброєння по цивільних об’єктах. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя.