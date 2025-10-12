Наслідки потужної пожежі в окупованому Донецьку після вибухів

Потужна й масштабна пожежа спалахнула ввечері 11 жовтня в окупованому Донецьку після ймовірної атаки безпілотників. Як повідомляють російські медіа та інформаційні Телеграм-канали, займання сталося поблизу гіпермаркету «Сігма-ленд» (колишній «Ашан»), що розташований поруч із трасою Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь.
За словами очевидців, чорний густий дим здіймався на кілька кілометрів, а полум’я охопило значну площу.
📢 «Дим було видно навіть з околиць міста», — пишуть місцеві мешканці у соцмережах.
☝️ Попередньо, причиною пожежі у Донецьку стало влучання безпілотника, проте офіційного підтвердження цієї версії поки що немає. Водночас українські OSINT-канали публікують відео з місця події, на яких видно спалах та подальше загоряння.
ℹ️ Місто Донецьк залишається під контролем проросійських сил із весни 2014 року. Тоді за підтримки росії було створено самопроголошене утворення під назвою «днр».
Нагадаємо, раніше у місті вже неодноразово фіксували вибухи та займання. Зокрема, 17 вересня повідомлялося про серію потужних вибухів, що пролунали у різних районах, де, за даними очевидців, також були зафіксовані удари дронів.
👉 Також було повідомлено, що увечері 11 жовтня, після 19:00, у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, у місті було оголошено повітряну тривогу, а згодом зафіксовано серію детонацій.