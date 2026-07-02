Зіткнення поїзда з маршруткою на Рівненщині: загинули четверо людей

На залізничних коліях Рівненської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з великою кількістю жертв. У селищі Квасилів Рівненського району зафіксовано смертельне зіткнення поїзда з маршруткою. Внаслідок удару на місці загинули та отримали важкі травми пасажири громадського транспорту. Про це офіційно повідомило управління Національної поліції у Рівненській області у четвер, 2 липня.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, аварія сталася сьогодні по обіді, приблизно о 13:55. На місце події негайно виїхали екіпажі поліції, бригади швидкої медичної допомоги та спеціальні рятувальні загони.

Спочатку правоохоронці заявляли про трьох виявлених жертв. Проте згодом у Нацполіції надали нові дані: за попередніми підрахунками, загальна кількість загиблих унаслідок зіткнення потяга з маршруткою наразі офіційно зросла до чотирьох людей.

Стан поранених та перші подробиці з місця аварії

Своєю чергою регіональне управління ДСНС оприлюднило дані щодо госпіталізації постраждалих пасажирів. Крім загиблих, ще 18 людей отримали травми різного ступеня важкості. Наразі медики роблять усе можливе для стабілізації їхнього стану в найближчих лікарнях.

Усі технічні обставини та причини цієї трагедії наразі ретельно встановлюються фахівцями. Водночас у місцевих соціальних мережах уже оприлюднили відеозапис із реєстратора, який зафіксував безпосередній момент зіткнення потяга з маршрутним автобусом на Рівненщині. Судячи з оприлюднених кадрів, залізничний переїзд у момент проїзду пасажирського транспорту чомусь не був закритий шлагбаумом, що могло стати головним фактором катастрофи.

⚠️ 🕯 Завтра у Рівненській громаді оголошено День жалоби через трагедію у Квасилові.

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Статистика смертельних ДТП на залізниці та автошляхах

Раніше цього тижня у місті Хмельницькому внаслідок аналогічного зіткнення легкового автомобіля з пасажирським потягом на коліях загинули двоє 18-річних хлопців, а ще двоє людей отримали важкі тілесні ушкодження.

Крім того, тижнем раніше, а саме 19 червня, у місті Броварах на Київщині сталася інша масштабна дорожньо-транспортна пригода безпосередньо на вулиці Вокзальній. Аварія забрала життя двох маленьких дівчаток — віком два та чотири роки.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв та пішоходів суворо дотримуватися правил безпеки на дорогах та залізничних об’єктах підвищеної небезпеки.