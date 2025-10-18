росіяни атакували АЗС у Сумах ударним дроном: є поранені

Субота, 18 Жовтня, 2025
Денис Молотов
російські війська завдали удару безпілотником по автозаправній станції (АЗС) у Зарічному районі Сум, унаслідок чого поранення отримали двоє жінок. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у суботу, 18 жовтня.

📢 «Росіяни прицільно атакували ударним дроном автозаправку у Зарічному районі Сум. Попередньо, обійшлося без загиблих», — зазначили в ОВА.

Постраждали дві жінки — 51 та 53 років. Медики оглянули потерпілих і надали всю необхідну допомогу.

☝️ Крім того, ворог атакував старостати громади безпілотниками та керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки, а масштаби руйнувань уточнюються.

Близько 15:00 у Сумах знову пролунали вибухи. Виконуючий обов’язки міського голови Артем Кобзар повідомив, що місто перебуває під атакою дронів, зафіксовано влучання, і всі екстрені служби вже працюють на місцях.

👉 Нагадаємо, сьогодні в Сумській області було запроваджено графіки аварійних відключень світла для першої та другої черг споживачів через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

