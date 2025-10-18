Субота, 18 Жовтня, 2025
На Сумщині знову діють графіки аварійних відключень світла

У Сумській області 18 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень світла, які діють для 1 та 2 черг споживачів. Про це повідомило АТ «Сумиобленерго» у своєму Telegram-каналі.

📢 «За вказівкою НЕК Укренерго, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

☝️ В енергокомпанії пояснили, що такі графіки застосовуються у випадках, коли потрібно терміново знизити споживання електроенергії, і тривалість знеструмлення при цьому спрогнозувати неможливо.

Причиною запровадження обмежень традиційно названо військову агресію рф проти України та пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів.

💡 Інформацію про аварійні відключення світла можна відстежувати в особистому кабінеті E-Svitlo або у мобільному застосунку, де дані оновлюються в режимі реального часу.

📢 «На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення неможливо», — уточнили у компанії.

Нагадаємо, 10 жовтня Сумська область вже переходила на графіки аварійних відключень світла після нічної російської атаки на енергетичні об’єкти регіону.

👉 Також раніше Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом.

