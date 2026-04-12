Франція зменшить залежність від імпортованих нафти та газу

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню представив план масштабної електрифікації країни, спрямований на зниження залежності від імпортованих нафти та газу й зміцнення енергетичного суверенітету держави. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на кореспондента в Парижі.

📢 «Це сміливий вибір — ми збираємося електрифікувати Францію, щоб зробити її більш незалежною», — заявив Лекорню.

За його словами, залежність від викопного палива фактично означає фінансування зовнішніх конфліктів. Уряд планує суттєво збільшити фінансування програми:

  • 📈 до 2030 року обсяг підтримки зросте з 5,5 млрд до 10 млрд євро щорічно. Водночас у Кабміні наголошують, що йдеться не про нові витрати, а про ефективніше використання наявних ресурсів.

☝️ Одним із ключових рішень стане заборона встановлення газових котлів у новобудовах уже з кінця 2026 року. Натомість держава стимулюватиме перехід домогосподарств на теплові насоси, відмовляючись від підтримки газових і мазутних систем опалення.

Також передбачено поступове виведення соціального житла з газової залежності: до 2050 року планується модернізувати близько 2 млн помешкань.

У транспортному секторі уряд має намір відновити програму соціального лізингу електромобілів уже в червні. Французам запропонують щонайменше 50 тисяч додаткових електрокарів. Виробництво електромобілів планують наростити до 400 тисяч одиниць на рік із 2027 року та до 1 млн — до 2030-го.

👉 Раніше повідомлялося, що загострення ситуації на Близькому Сході може спричинити зростання інфляції та уповільнення темпів світової економіки, а переговори США та Ірану зайшли у глухий кут через Ормузьку протоку, яка стала ключовим каменем спотикання у спробах досягти домовленостей.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

