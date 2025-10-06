Понеділок, 6 Жовтня, 2025
росія атакувала Україну 116 ударними дронами в ніч на 6 жовтня

росіяни у ніч на понеділок, 6 жовтня, здійснили масовану атаку дронами по території України, запустивши 116 безпілотників різних типів. Про це інформують Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що з 20:00 5 жовтня противник застосував 116 ударних безпілотників типу «Шахед», «Гербера» та інших моделей.

☝️ Напрями запуску — Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське. Саме з цих районів росія координувала чергову хвилю нічних атак.

Для відбиття повітряного нападу активно діяли підрозділи авіації, радіоелектронної боротьби (РЕБ), сили безпілотних систем (СБС) і мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

росія атакувала Україну 116 ударними дронами в ніч на 6 жовтня Станом на 09:00 понеділка, за офіційною інформацією, протиповітряною обороною знищено або подавлено 83 ворожі безпілотники типу «Шахед», «Гербера» та інші. Атака охопила північ, південь, схід і центр України.

Попри значний успіх ППО, зафіксовано влучання 30 ударних дронів у семи населених пунктах. За даними Повітряних сил, атака дронами триває — у повітряному просторі продовжують фіксувати рух кількох ворожих апаратів.

👉 Нагадаємо, у Чернігівській області російські війська тієї ж ночі атакували енергооб’єкт, що призвело до часткового знеструмлення регіону.

Крім того, ударні дрони спричинили пожежі та руйнування житлової інфраструктури в Харкові. Відомо про потерпілих серед мирного населення.

📌 Також раніше стало відомо, що в ніч проти неділі, 5 жовтня, Запоріжжя зазнало серії вибухів. Відомо про вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі автомобілі та понівечені подвір’я приватних будинків.

