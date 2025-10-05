Нічна ворожа атака на Запоріжжя: одна загибла, десятеро поранених

У ніч проти неділі, 5 жовтня, Запоріжжя зазнало серії вибухів. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про комбіновану атаку з боку росії.

📢 «Ворог завдав щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою», — зазначив Федоров.

За його словами, інформація про постраждалих з’явилася пізніше, після уточнення наслідків атаки. Перші дані свідчили про поранення двох людей, а також про руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Відомо про вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі автомобілі та понівечені подвір’я приватних будинків.

📢 «Уже четверо поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Серед постраждалих 16-річна дівчина. Медики надають усім необхідну допомогу», — повідомили в ОВА.

Пізніше кількість постраждалих зросла до дев’яти людей, усі отримують медичну допомогу. Стан більшості дозволяє амбулаторне лікування. Двоє людей — 60-річний чоловік та 69-річна жінка — проходять додаткове обстеження.

⚠️ За оновленою інформацією стало відомо, що внаслідок атаки одна жінка загинула. Загалом поранено десятеро людей.

Руйнувань зазнали вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові приміщення. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних пошкоджень, інші — з вибитими вікнами та пошкодженими фасадами.

☝️ Вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють рятувальники, комунальники, медики, енергетики та поліція. Кожен виконує свої завдання чітко та професійно.

📢 «Без паніки, чітко, професійно. Дякую всім, хто зараз допомагає запоріжцям оговтатися після цієї ночі. Це величезна праця і вона рятує життя, повертає людям дах над головою, тепло й надію», — підкреслив Федоров.

Енергетики повідомили, що понад 73 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, з них понад 67 тисяч — у місті та понад 6 тисяч — у Запорізькому районі. Понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через пошкодження газогонів.

☝️ Станом на 14:00 енергетиками заживлено 20 541 абонента, водопостачання відновлено для 44 859 абонентів Хортицького району. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Пошкоджено 18 багатоповерхівок, 24 будинки приватного сектора та 7 нежитлових приміщень. Фахівці продовжують ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Запоріжжя вже зазнавало комбінованого удару російської армії. Тоді ракета поцілила біля багатоповерхового будинку та пошкодила територію приватного домоволодіння та іншу інфраструктуру.

Ворожа атака на Запоріжжя знову продемонструвала загрозу життю цивільних та руйнування інфраструктури. Роботи з відновлення тривають цілодобово, аби відновити електро-, водо- та газопостачання й повернути людям нормальне життя.

📌 Також повідомлено, що в ніч проти 5 жовтня російські війська завдали наймасованішого комбінованого удару по Львівщині від початку повномасштабної агресії.