Обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих від російської атаки

російські військові зранку у вівторок, 30 червня, завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування, на місці події спалахнула пожежа, є поранені серед місцевих жителів. Про це офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано», — написав очільник області у перших повідомленнях з місця прильоту, де оперативно розпочали роботу рятувальні екіпажі ДСНС.

Збільшення кількості постраждалих та їхній стан

За початковими даними Івана Федорова, медична допомога знадобилася двом людям. Проте, під час подальшого розвитку подій, кількість поранених цивільних громадян збільшилася.

Наразі офіційно підтверджено, що через наслідки російської атаки на Запоріжжя постраждали вже четверо людей. Зокрема, різні травми та осколкові поранення дістали 48-річна жінка, а також троє чоловіків віком 51, 54 та 67 років.

Усі постраждалі оперативно отримують повний комплекс необхідної медичної допомоги. За словами лікарів, наразі життю поранених запоріжців нічого не загрожує, їхній стан стабільний. На місці влучання продовжують безперервно працювати комунальні та екстрені служби.

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Повторні удари по ОДА напередодні

Варто нагадати, що обласний центр перебуває під інтенсивним вогнем загарбників уже кілька днів поспіль. Зокрема, напередодні, 29 червня, російські війська завдали масованого удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. В результаті того влучання у споруді виникла сильна пожежа. Згодом, коли на місце інциденту прибули екстрені служби, росіяни підступно повторно атакували ту саму адмінбудівлю, застосувавши тактику подвійних ударів. Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини окупантів.

👉 Також повідомлялось, що російські окупаційні війська у понеділок, 29 червня, атакували за допомогою ударного безпілотного літального апарата пасажирський автобус у Запоріжжі.