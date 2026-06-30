Цифри, які змінюють ставлення до стінових матеріалів

Будівельний ринок України у 2026 році демонструє стійке зростання попиту на блокові матеріали. За даними галузевих аналітиків, близько 68% приватних забудовників при виборі матеріалу для стін віддають перевагу саме блокам — проти цегли, монолітного бетону або дерева. Причина проста: блоки дають передбачувану економіку будівництва, стабільні теплотехнічні показники та високу швидкість кладки. Але за цим узагальненим попитом приховується принципове питання: який саме блок вибрати й чим один тип відрізняється від іншого на практиці?

Що стоїть за маркуванням: розбір складу та характеристик

Будівельні блоки — це не монолітна категорія, а цілий спектр матеріалів з різними рецептурами та експлуатаційними параметрами. Ключовий вододіл проходить між щільними конструкційними блоками та легкими теплоізоляційними. Перші несуть навантаження, другі — утримують тепло.

Керамзитобетонные блоки займають особливе місце в цій класифікації: вони поєднують конструкційну міцність з помірними теплозахисними властивостями. У їхньому складі — портландцемент, вода і керамзит (обпалена спучена глина). Саме пориста структура керамзиту формує той самий баланс характеристик, який цінують будівельники: щільність 700–1200 кг/м³ при коефіцієнті теплопровідності 0,17–0,45 Вт/(м·К).

Ключові параметри, які впливають на вибір

Морозостійкість: керамзитобетон витримує від 50 до 75 циклів заморожування-відтаювання — це критично для українського клімату з нестабільними зимами

Водопоглинання: не більше 10–15% за масою, що забезпечує стабільність конструкції при вологісних навантаженнях

Клас міцності: В5–В25 залежно від призначення блоку — несучі стіни вимагають мінімум В12,5

Геометрична точність: допуск ±2 мм за основними розмірами гарантує рівні шви та економію розчину

Порівняльна аналітика: керамзитобетон проти конкурентів

Щоб зрозуміти реальне становище керамзитобетонних блоків на ринку, їх варто порівняти з найпоширенішими альтернативами за ключовими показниками 2026 року.

Газобетон (автоклавний) пропонує кращу теплоізоляцію — теплопровідність 0,08–0,14 Вт/(м·К), однак поступається керамзитобетону за міцністю на стиск та вологостійкістю. Для будівель у зонах з високим рівнем ґрунтових вод або для цокольних поверхів газобетон вимагає додаткової гідроізоляції. Керамзитобетон у цих умовах працює надійніше без додаткових вкладень.

Шлакоблок історично конкурував із керамзитобетоном за ціною, однак нестабільність складу шлаку і вище водопоглинання (до 20–25%) роблять його менш передбачуваним матеріалом. У 2026 році різниця в ціні між цими матеріалами скоротилася до 8–12%, що фактично нівелює економічну перевагу шлакоблоку.

Реальна економіка: скільки коштує квадратний метр стіни

При будівництві будинку площею 100 м² з периметром стін близько 180 погонних метрів і висотою 3 м розрахунок показує наступне: на мурування стін з керамзитобетонних блоків (390×190×190 мм) йде приблизно 1 620 блоків на кожні 10 м² стіни при товщині кладки в один блок. Якщо ви плануєте купити блоки будівельні для повноцінного проєкту, важливо заздалегідь прорахувати не тільки кількість, але й марку міцності під конкретні навантаження — це дозволяє уникнути перевитрати бюджету на 15–20%.

Три сценарії застосування: де керамзитобетон працює найкраще

Сценарій 1 — Малоповерхове житлове будівництво. Для будинків до 3 поверхів керамзитобетонні блоки класу В12,5–В17,5 забезпечують повний конструкційний запас міцності. Теплоопір стіни товщиною 390 мм становить близько 1,1–1,3 м²·К/Вт — при нормативі для України 2,8 м²·К/Вт потрібне додаткове утеплення, але це стандартна практика для будь-якого блокового матеріалу.

Сценарій 2 — Господарські будівлі та гаражі. Тут керамзитобетон демонструє найкраще співвідношення ціна/довговічність. Стіна без додаткового оздоблення зберігає цілісність 40–50 років за умови правильної гідроізоляції фундаменту.

Сценарій 3 — Прибудови та реконструкція. Мала вага блоків (9–15 кг для стандартного розміру) знижує навантаження на існуючий фундамент і спрощує ручну кладку без залучення підіймальної техніки.

На що звернути увагу при закупівлі партії блоків

Практика показує, що до 30% проблем із якістю блоків виникає не на виробництві, а під час транспортування та зберігання. Блоки повинні зберігатися на піддонах, захищеними від прямих атмосферних опадів. Під час приймання партії перевіряйте: геометрію (діагоналі грані повинні збігатися в межах 3 мм), відсутність тріщин, довших за 30 мм, рівномірність забарвлення та відсутність висолів. Наявність сертифіката відповідності ДСТУ Б В.2.7-137 є обов’язковою умовою для легального будівництва в Україні.

Також уточнюйте у постачальника дату виготовлення: блоки досягають проєктної міцності через 28 діб після формування. Використання «свіжих» блоків із міцністю 50–60% від проєктної — поширена помилка, яка призводить до деформацій кладки в перший будівельний сезон. На платформі apelsinbud.com.ua можна уточнити характеристики та терміни виробництва позицій, що вас цікавлять, безпосередньо перед замовленням.