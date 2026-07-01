Окупанти атакували Херсон безпілотниками: є загибла

Окупаційні російські війська протягом дня у середу, 1 липня, здійснили серію жорстоких атак на цивільну інфраструктуру Херсона та населені пункти області. Загарбники інтенсивно застосовували ударні безпілотні літальні апарати типу «Гербера/Шахед» та ствольну артилерію. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано масштабні руйнування, спалахнули пожежі, є загибла та велика кількість поранених.

У денний час під прицільним ударом російського БпЛА опинився безпосередньо Центральний район Херсона. Про наслідки ворожого нальоту на середмістя повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через пряме влучання барожуючого боєприпасу у центрі міста виникла сильна пожежа. Фахівці ДСНС, попри постійну небезпеку повторних атак, оперативно ліквідували загоряння, площа якого уточнюється. Водночас у сусідніх житлових будинках потужною вибуховою хвилею та уламками вибило шибки.

Зростання кількості постраждалих у Херсоні

За офіційною інформацією рятувальників та ОВА, внаслідок цієї денної атаки на Центральний район Херсона загинула одна жінка — вона отримала травми, несумісні з життям. Наразі відповідні служби працюють на місці для встановлення її особи.

Кількість поранених херсонців протягом дня стрімко збільшувалася. Спочатку повідомлялося про госпіталізацію двох жінок, проте згодом по медичну допомогу звернулася нова група містян.

📢 «До лікарні звернулись ще 8 людей, які постраждали через російську атаку ударним БпЛА на Центральний район Херсона. Мінно-вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес дістали семеро жінок віком від 47 до 23 років, а також 28-річний чоловік. Всім потерпілим призначено амбулаторне лікування», — уточнили згодом у пресцентрі Херсонської ОВА.

Таким чином, загальна кількість постраждалих від цього удару БпЛА по середмістю досягла 10 осіб, одна людина загинула.

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Артилерійські обстріли та атаки дронів на херсонські громади

Окупаційні війська не обмежували свій терор лише обласним центром, завдавши ударів по приміських та регіональних громадах. Приблизно опівдні російські військові відкрили вогонь зі ствольної артилерії по житловій забудові селища Білозерка. Через вибух снаряда поблизу сусіднього будинку 55-річний місцевий житель отримав важку вибухову травму та струс головного мозку. Чоловіка негайно госпіталізували до лікарні.

Пізніше, орієнтовно о 13:30, росіяни застосували безпілотник для удару по населеному пункту Новорайськ. Під ворожий скид потрапив 70-річний чоловік. Постраждалий отримав уламкові поранення грудної клітини, загальну контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову тривожні травми. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Хронологія ранкового терору в обласному центрі

Варто нагадати, що весь сьогоднішній день для Херсона супроводжується безперервними ворожими нальотами. Так, зранку 1 липня російські військові атакували дроном цивільну маршрутку у Херсоні, внаслідок чого на місці загинули двоє людей, а ще п’ятеро дістали поранення.

Крім того, підрозділи ДСНС зранку ліквідовували наслідки інших прильотів:

В одному з районів міста через влучання ворожого БпЛА вщент загорівся легковий автомобіль, поранено одну цивільну особу.

За іншою адресою через наліт безпілотника спалахнула пожежа в ангарі, де також згоріли два легкових авто.

Окрім цього, раніше повідомлялося про артилерійський обстріл центру Херсона, внаслідок якого отримали поранення жінка та троє маленьких дітей. Усі екстрені та комунальні служби продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки.

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👉 Також нагадаємо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура Миколаївської області. Один із ворожих дронів поцілив безпосередньо у великий будівельний супермаркет у місті Снігурівка.