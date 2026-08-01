Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим

745 тисяч гривень отримають Захисники та Захисниці від Лисичанської громади. Про це повідомила Луганська ОВА.

Грошова допомога призначена:

26 жителям громади , які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у розмірі 20 тис. грн;

, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у розмірі 20 тис. грн; вісьмом військовослужбовцям, у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, у розмірі 25 тис. грн.

📊 Підсумки програми підтримки з початку року

Від початку року така допомога надана у сумі 2 млн 850 тис. грн. Її отримали 133 військовослужбовці.

Гроші виплачуються в рамках міської програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих.

📞 Де отримати консультації

З питань оформлення виплат та подачі документів можна звертатися за телефонами гарячих ліній:

050 512 42 64

095 510 54 39

095 655 86 06

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська територіальна громада Луганської області продовжує системно підтримувати українських військових. У середу, 22 липня 2026 року, відбулося чергове засідання профільної комісії з розподілу одноразової грошової допомоги. Виплати здійснюють у межах місцевої цільової програми «Громада – Захисникам і Захисницям».