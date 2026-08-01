Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим

745 тисяч гривень отримають Захисники та Захисниці від Лисичанської громади. Про це повідомила Луганська ОВА.
Грошова допомога призначена:
- 26 жителям громади, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у розмірі 20 тис. грн;
- вісьмом військовослужбовцям, у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, у розмірі 25 тис. грн.
📊 Підсумки програми підтримки з початку року
Від початку року така допомога надана у сумі 2 млн 850 тис. грн. Її отримали 133 військовослужбовці.
Гроші виплачуються в рамках міської програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих.
📞 Де отримати консультації
З питань оформлення виплат та подачі документів можна звертатися за телефонами гарячих ліній:
- 050 512 42 64
- 095 510 54 39
- 095 655 86 06
👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська територіальна громада Луганської області продовжує системно підтримувати українських військових. У середу, 22 липня 2026 року, відбулося чергове засідання профільної комісії з розподілу одноразової грошової допомоги. Виплати здійснюють у межах місцевої цільової програми «Громада – Захисникам і Захисницям».