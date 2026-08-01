ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим

Денис Молотов
Денис Молотов
Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

745 тисяч гривень отримають Захисники та Захисниці від Лисичанської громади. Про це повідомила Луганська ОВА.

Грошова допомога призначена:

  • 26 жителям громади, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у розмірі 20 тис. грн;
  • вісьмом військовослужбовцям, у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, у розмірі 25 тис. грн.

📊 Підсумки програми підтримки з початку року

Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Від початку року така допомога надана у сумі 2 млн 850 тис. грн. Її отримали 133 військовослужбовці.

Гроші виплачуються в рамках міської програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих.

📞 Де отримати консультації

З питань оформлення виплат та подачі документів можна звертатися за телефонами гарячих ліній:

  • 050 512 42 64
  • 095 510 54 39
  • 095 655 86 06

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська територіальна громада Луганської області продовжує системно підтримувати українських військових. У середу, 22 липня 2026 року, відбулося чергове засідання профільної комісії з розподілу одноразової грошової допомоги. Виплати здійснюють у межах місцевої цільової програми «Громада – Захисникам і Захисницям».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Румунія відкликає посла з росії та висилає російського дипломата

ВАЖЛИВО

ППО України знешкодила більшість цілей під час масованої атаки рф

ВАЖЛИВО

Значна частина Херсона залишилася без світла – МВА

ВІЙНА

На Чернігівщині затримано начальника районного ТЦК

КРИМІНАЛ

Фейк: У Олени Зеленської виявили вкрадену з музею Lalique підвіску

СТОПФЕЙК

Український експерт долучиться до розслідування падіння ракети у Польщі

ПОДІЇ

Чверть боїв на Покровському і Костянтинівському напрямку – карта від Генштабу

ВІЙНА

Україна отримала від ЄС 3,47 млрд євро на зброю

ВАЖЛИВО

Отримано від Німеччини 12 пікапів для медзакладів і гуманітарних хабів Луганщини

ЛУГАНЩИНА

В Ірані назвали кількість загиблих військових США

ПОЛІТИКА

На Луганщині під опікою та в прийомних сім’ях виховуються 781 дитина

ЛУГАНЩИНА

Боїв на фронті за добу побільшало, найбільше штурмів на Покровському напрямку – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті відбулося 258 бойових зіткнень, найгарячішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

ВІЙНА

Маніпуляція: Масштаб лісових пожеж у Європі спричинений санкціями ЄС проти Росії

СТОПФЕЙК

Велика Британія передасть Україні технологію РЕБ Stone Cloak

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип