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На Чернігівщині затримано начальника районного ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
На Чернігівщині затримано начальника районного ТЦК
Фото: Офіс генерального прокурора України / ОГПУ / 30.07.2026

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернігівської області. За даними слідства, він вніс до державного реєстру «Оберіг» неправдиві відомості про мобілізацію 21 військовозобов’язаного. Про це 30 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, у травні 2026 року, виконуючи обов’язки начальника районного ТЦК та СП, посадовець вносив до реєстру «Оберіг» завідомо неправдиву інформацію про нібито мобілізацію військовозобов’язаних до бойової військової частини.

У прокуратурі стверджують, що фактично жоден із цих громадян не був призваний на військову службу та не проходив її. Загалом, за даними слідства, до реєстру були внесені неправдиві відомості щодо 21 військовозобов’язаного.

За даними слідства, це мало покращити показники мобілізації
На Чернігівщині затримано начальника районного ТЦК 01
Фото: Офіс генерального прокурора України / ОГПУ / 30.07.2026

Правоохоронці вважають, що посадовець міг діяти з метою штучного покращення показників виконання мобілізаційного плану. Порушення, за інформацією Офісу генерального прокурора, було виявлено під час службового розслідування.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, а представники військової частини підтвердили слідству, що жоден із зазначених у реєстрі громадян не був зарахований до її особового складу.

⚖️Суд обрав запобіжний захід

Посадовця затримали 23 липня в Одесі. Йому повідомили про підозру за фактом несанкціонованої зміни інформації в автоматизованій системі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 2 млн гривень. За інформацією прокуратури, визначену судом заставу вже внесено.

👉 Також нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом Збройних сил України проводять масштабну спецоперацію «Чесний призов». У її межах обшуки відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) різних рівнів у більшості регіонів країни.

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