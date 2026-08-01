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Україна обговорила з Британією посилення ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна обговорила з Британією посилення ППО
Фото: Міністерство оборони України / 01.08.2026

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном. Про це повідомили в Міноборони України у суботу, 1 серпня.

Сторони обговорили подальше зміцнення української армії та спільні кроки для протидії російській агресії. Одним із головних питань стало посилення української протиповітряної оборони.

Київ розраховує на допомогу Лондона у постачанні ракет для систем ППО. Також на постачання ракет Meteor для винищувачів Gripen, які мають допомогти ефективніше боротися з російськими літаками-носіями керованих авіабомб.

📢 «Розраховуємо на допомогу в постачанні ракет для систем ППО. А також ракет Meteor для літаків Gripen для протидії російським носіям КАБів», – заявив Хмара.

Фінансування антидронових засобів та нові технології

Також під час переговорів ішлося про забезпечення України антидроновими засобами, які можуть фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Окремо представники двох країн обговорили можливість посилення позицій України на полі бою та розвиток нових технологій. За словами Хмари, Київ разом із військовим командуванням працює над рішеннями, які дозволять «посилити тиск на росію, збільшити втрати ворога і вивести застосування безпілотних систем на новий рівень».

Він також подякував Великій Британії за постійну підтримку та наголосив, що український досвід сучасної війни може стати важливим для зміцнення оборони партнерів.

📢 «Працюємо для того, щоб Україна, Велика Британія і вся Європа були готові протидіяти сучасним загрозам і викликам майбутнього», – підсумував посадовець.

Передача інтелектуальних прав на системи РЕБ

👉 Як повідомлялось, Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на нову систему РЕБ Stone Cloak для виробництва у промислових масштабах.

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