США в Радбезі ООН закликали Україну та росію повернутися до переговорів

Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації в Україні, Сполучені Штати закликали Київ і москву повернутися до переговорного процесу для припинення війни. Водночас в Організації Об’єднаних Націй повідомили про подальше зростання кількості жертв серед цивільного населення через російські повітряні атаки. Про це 27 липня зазначає видання LIGA.net.

В ООН повідомили про нові жертви серед цивільного населення

Директорка Департаменту з політичних питань і миробудування та Департаменту миротворчих операцій ООН Кайоко Гото заявила, що з часу попереднього засідання Ради Безпеки 9 липня внаслідок російських повітряних ударів загинули понад 170 мирних жителів, ще 1028 людей зазнали поранень.

За її словами, лише протягом липня росія здійснила вісім масованих атак на Київ. У результаті цих ударів загинули щонайменше 56 людей, ще 232 людини отримали поранення.

Від початку війни підтверджено понад 16 тисяч загиблих цивільних

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на сьогодні підтверджено загибель щонайменше 16 431 цивільної особи, серед яких 83 дитини.

Ще 48 613 людей, у тому числі 2960 дітей, отримали поранення.

📢 «Ці цифри відображають лише підтверджені втрати. Фактична кількість жертв, імовірно, є значно більшою», – наголосила Кайоко Гото.

ООН попередила про наслідки атак на українські порти

Під час засідання також порушили питання безпеки судноплавства у Чорному морі. В ООН звернули увагу на посилення російських атак по українських морських портах і цивільних суднах.

За інформацією Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), із початку липня світові ціни на пшеницю зросли на 20% і досягли найвищого рівня з березня 2024 року.

В Організації попередили, що подальші порушення судноплавства в Чорному та Азовському морях можуть призвести до подорожчання морських перевезень, страхування, продовольства та енергоносіїв, що найбільше позначиться на країнах, які розвиваються.

США закликали сторони повернутися до переговорів

Постійний представник США при ООН Ден Негреа заявив, що війна не має військового вирішення, а її завершення можливе лише шляхом дипломатії.

📢 «І Україна, і росія повинні повернутися за стіл переговорів. Пролито надто багато крові. Світ платить високу ціну за цю війну. Вона має закінчитися», – сказав американський дипломат.

За його словами, адміністрація США готова й надалі сприяти переговорному процесу між Києвом і москвою.

Передумови засідання

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН було скликане на прохання України після серії російських атак на цивільні судна та портову інфраструктуру у Чорному морі.

Останніми днями росія активізувала удари по українських портах. Через погіршення безпекової ситуації з 23 липня частина цивільних суден тимчасово припинила заходити до українських портів.

Раніше т.в.о міністра закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціювала проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російськими обстрілами цивільного судноплавства.